敬礼!战地国旗别样红 蓝盔战士海外升旗庆新年

新华网南苏丹瓦乌1月2日电（彭振纲）当地时间1月1日清晨，窗外天边微微泛白。中国第八批赴南苏丹（瓦乌）维和医疗队官兵早早起床，穿戴整齐，带着对亲人的挂念、对使命的忠诚、对祖国的热爱，迎着红土地上第一缕阳光，举行升旗仪式，迎接2018年的到来。

伴着国歌，维和医疗队官兵升国旗。新华网发（彭振纲摄）

据悉，中国第八批赴南苏丹（瓦乌）维和医疗队由郑州联勤保障中心组建，于2017年9月22日抵达任务区，9月25日完成轮换交接，开始执行为期一年的国际维和任务。

国旗升起时维和官兵饱含热泪。新华网发（彭振纲摄）

在执行任务的三个月时间里，维和医疗队高标准通过首次装备核查，营区环境被评为联南苏团仅有的两个绿色标准之一；开垦荒地3.3亩，建设“蓝盔天使农业生态园”，不断加强自身保障能力；完善伤病员就诊流程，完备应急救援方案，多次转送、救治急危重患者，精准诊治疑难病例，积极开展人道主义援助，受到联南苏团、各出兵国多方好评和当地百姓的交口称赞。

进入新年，维和医疗队将坚持以十九大精神为指引，坚定信念、树牢核心，大力弘扬“白求恩精神”，不断探索和发现新思路、新方法、新领域，戮力同心，奋勇前行，圆满完成维和任务。

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