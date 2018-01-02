联合国儿基会：2018年元旦全球有近39万婴儿降生

新华社联合国１月１日电（记者 王建刚）联合国儿童基金会（儿基会）１月１日说，２０１８年第一天，全球约有３８.６万名婴儿降生。

儿基会说，今年元旦第一个降生的婴儿来自太平洋岛国斐济，而在美国出生的一名婴儿很可能是当天出生的最后一名婴儿。在元旦当天出生的婴儿中，一半以上来自９个国家，按出生婴儿数量多少依次为印度、中国、尼日利亚、巴基斯坦、印度尼西亚、美国、刚果民主共和国、埃塞俄比亚和孟加拉国。

儿基会指出，一些婴儿出生后面临夭折危险。统计数字显示，２０１６年，全球每天大约有２６００名婴儿在出生后２４小时内死亡；有２００万新生儿活不过一个星期；而在出生后一个月内夭折的婴儿有２６０万之多。在不幸死亡的婴儿中，８０％以上都是由可预防和治疗的疾病引起的。

据悉，儿基会将在下个月发起“让每一个儿童生存”运动，敦促各国通过提供可负担得起的高质量医疗保健解决这一问题。

(责编：朱欣(实习生)、常红)