天气太冷 加拿大动物园企鹅室内过冬

２０１８年伊始，受强劲寒流影响，加拿大多地沉浸在零下３０摄氏度的严寒中，而此时生活在加拿大东南部蒙特利尔市加尔加里动物园里的大小企鹅，因为享受人工送暖而未能展示其作为世上“最耐寒动物”的本能。

“没有必要让它们过于受冻。”动物园饲养员马卢·塞利告诉到访的记者。“从生理学角度看，企鹅能够忍受比我们这里更冷的天气。不过，它们并非野生。”

为了确保动物园内的企鹅平安过冬，园方规定园内企鹅活动区温度不低于零下２５摄氏度。

据当地气象部门报告，新年元旦前夜，遭遇寒流的加拿大东部地区气温降至零下３０摄氏度，部分地区甚至低于零下４０摄氏度。多地取消了新年庆祝活动，包括加尔加里动物园原定于２０１７年１２月３０日至３１日的点灯活动。多伦多市更是１３年来首次取消了一年一度的新年“北极熊冬泳”活动。

(责编：饶竹青(实习生)、常红)