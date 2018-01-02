哥斯达黎加一小型飞机坠毁 10名美国人遇难 5人来自同一家族

人民网讯 综合美国媒体报道，哥斯达黎加政府12月31日说，一架小型飞机当天上午在瓜纳卡斯特省（Guanacaste）山区坠毁，10名美国乘客和两名哥斯达黎加飞行员遇难。
这架Nature Air公司的飞机准备飞往胡安·圣玛丽亚国际机场，但飞机起飞后不久就遇到问题，随后坠毁在山区丛林中，并立即着火。由于失事地点位于偏远地区，因此救援队无法迅速抵达现场。
报道说，当地媒体给出的遇难者名单中显示，5名乘客的姓氏相同，这表明他们可能来自同一个家族。有媒体报道称，这五名乘客来自纽约。美国国务院的一名官员说，美方已经确认了哥斯达黎加空难中多个美国公民的死亡。
据报道，失事飞机的驾驶员Juan Manuel Retana经验丰富，目前尚不知是何原因导致飞机坠毁。Nature Air公司尚未对事故作出回应。（老任）
留学美国为何不那么美了 近日，美国国际教育学会发布年度调查报告显示，2016年度美国在读国际学生总数增速出现放缓迹象，2016年度首次赴美求学国际学生数量与前一年相比，下降了近1万人。这是12年来，该数字首次出现下降。国际教育学会于2017年9月、10月联合其他9家教育行业协会对500家美国高校开展的另一项调查表明，2017至2018学年美国高校吸收国际学生增速放缓的态势继续显现，且新生入学数进一步出现了7%的下降。 【详细】