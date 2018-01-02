哥斯达黎加一小型飞机坠毁 10名美国人遇难 5人来自同一家族

人民网讯 综合美国媒体报道，哥斯达黎加政府12月31日说，一架小型飞机当天上午在瓜纳卡斯特省（Guanacaste）山区坠毁，10名美国乘客和两名哥斯达黎加飞行员遇难。

这架Nature Air公司的飞机准备飞往胡安·圣玛丽亚国际机场，但飞机起飞后不久就遇到问题，随后坠毁在山区丛林中，并立即着火。由于失事地点位于偏远地区，因此救援队无法迅速抵达现场。

报道说，当地媒体给出的遇难者名单中显示，5名乘客的姓氏相同，这表明他们可能来自同一个家族。有媒体报道称，这五名乘客来自纽约。美国国务院的一名官员说，美方已经确认了哥斯达黎加空难中多个美国公民的死亡。

据报道，失事飞机的驾驶员Juan Manuel Retana经验丰富，目前尚不知是何原因导致飞机坠毁。Nature Air公司尚未对事故作出回应。（老任）

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