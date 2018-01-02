澳大利亚一处新年烟火“意外乱喷” 数千人沙滩逃生

成千上万人期待的新年烟火变成一场惊悚秀。

人民网讯 据BBC报道，除夕夜，澳大利亚一个沙滩上一艘载有烟火的驳船起火，造成两人受伤。意外发生在新南威尔士州的特里格尔海滩（Terrigal Beach）。烟火秀开始数分钟后，一个故障导致烟火随处乱喷，一些烟火向沙滩上发射。

当时在沙滩上的数千人被撤离到安全处，警察随后封锁该区域。两名烟火技术员跳船逃生，轻伤送院。当地媒体引述目击者的话，描述了原本预计在晚间9时开始的“阖家观赏”烟火秀如何迅速转为一场混乱。当烟火开始乱窜，爆炸巨响从驳船上船传来。“这完全是一场混乱。”阿努什?穆什塔克（Anooshe Mushtaq）在推特（Twitter）上描述现场情况。“用来装载烟火的船着火了，烟火开始随处乱喷。我幸运地在一看到船着火就逃离了。”

紧急救护人员很快就抵达现场，警方表示现场大约有五千到六千人，因为安全考量撤离沙滩。工作安全相关部门已经对事件进行调查。（老任）

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