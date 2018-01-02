“卡门”风暴肆虐法国 40省橘色警报已致1人死亡4万户断电

人民网讯 据法新社报道，“卡门”风暴元旦日登陆法国西海岸，自西向东刮，阵风时速可达150公里。前一天，“卡门风暴”的“前风”在法国大西洋海岸比利牛斯省造成一名男子死亡，布列塔尼4万户断电。法国气象局向西部40个省发出橘色警报。
卡门风暴当天6点到20点自西向东横贯法国，在大西洋沿岸，清晨的卡门风暴的阵风风速在Raz角被测到为时速133公里。预计在某些地方风速可能达到150公里。
据大西洋岸比利牛斯省首府波城（Pau）宪兵队说，前一天在西部Saint-Jean-Pied-de-Port镇，路旁的一棵树被风吹倒，砸在汽车上，一名60岁男子不幸死亡。气象部门还警告，在西海岸有多处的海浪会淹没陆地。电力公司Enedis宣布，布列塔尼地区大约4万户人家断电。该公司动员1500人投入抢修。
据法国气象局向法新社表示，“卡门”风暴从西南海岸登陆后，经法国中央山脉，预计当天夜间移到科西嘉岛。（老任）
留学美国为何不那么美了 近日，美国国际教育学会发布年度调查报告显示，2016年度美国在读国际学生总数增速出现放缓迹象，2016年度首次赴美求学国际学生数量与前一年相比，下降了近1万人。这是12年来，该数字首次出现下降。国际教育学会于2017年9月、10月联合其他9家教育行业协会对500家美国高校开展的另一项调查表明，2017至2018学年美国高校吸收国际学生增速放缓的态势继续显现，且新生入学数进一步出现了7%的下降。 【详细】