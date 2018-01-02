“卡门”风暴肆虐法国 40省橘色警报已致1人死亡4万户断电

人民网讯 据法新社报道，“卡门”风暴元旦日登陆法国西海岸，自西向东刮，阵风时速可达150公里。前一天，“卡门风暴”的“前风”在法国大西洋海岸比利牛斯省造成一名男子死亡，布列塔尼4万户断电。法国气象局向西部40个省发出橘色警报。

卡门风暴当天6点到20点自西向东横贯法国，在大西洋沿岸，清晨的卡门风暴的阵风风速在Raz角被测到为时速133公里。预计在某些地方风速可能达到150公里。

据大西洋岸比利牛斯省首府波城（Pau）宪兵队说，前一天在西部Saint-Jean-Pied-de-Port镇，路旁的一棵树被风吹倒，砸在汽车上，一名60岁男子不幸死亡。气象部门还警告，在西海岸有多处的海浪会淹没陆地。电力公司Enedis宣布，布列塔尼地区大约4万户人家断电。该公司动员1500人投入抢修。

据法国气象局向法新社表示，“卡门”风暴从西南海岸登陆后，经法国中央山脉，预计当天夜间移到科西嘉岛。（老任）

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