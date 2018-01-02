国际社会高度评价习近平2018年新年贺词

人民网讯 12月31日晚，国家主席习近平通过中国国际广播电台、中央人民广播电台、中央电视台、中国国际电视台（中国环球电视网）和互联网，发表了2018年新年贺词。这也是习近平担任中国国家主席以来，第五次发表新年贺词。

习近平主席在贺词中不仅提到中国发展的美好蓝图，同时提到“中国人民愿同各国人民一道，共同开辟人类更加繁荣、更加安宁的美好未来”。贺词中的大国责任、脱贫决心、改革精神，获得了国际人士的高度评价。

习近平主席提到，“中国坚定维护联合国的权威和地位，积极履行应尽的国际义务和责任，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国人民愿同各国人民一道，共同开辟人类更加繁荣、更加安宁的美好未来。”第72届联合国大会主席莱恰克在接受采访时指出，2017年中国在维护多边主义和加强全球治理方面发挥了重要作用，他期待着2018年中国在应对各种全球挑战方面继续发挥全球作用。

国际社会关注新年贺词中提到的一个重要话题，那就是：脱贫。放眼世界，中国对全球脱贫的贡献率超过70%。从习近平主席的新年贺词中，世界再次听到了中国对脱贫的承诺和计划。习主席指出，2018年将迎来改革开放40周年，要将改革进行到底；到2020年，中国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，3年的时间，全社会要行动起来，如期打赢脱贫攻坚战，将是首次整体消除绝对贫困现象。

埃及消息报记者胡萨姆·阿卜杜勒姆最喜欢习主席说的“中国人民愿同各国人民一道，共同开辟人类更加繁荣、更加安宁的美好未来”，还有“打赢脱贫攻坚战，这在中华民族几千年历史发展上将是首次整体消除绝对贫困现象”。他认为中国给本国人民和众多发展中国家带来了许多惊喜。

圣保罗大学经济管理学院教授马西埃洛表示，对中国人民来说，实现脱贫目标将是巨大的成就，对于其他希望尽快解决这一问题的国家而言，也是一个很好的范例。

巴基斯坦独立新闻社记者阿萨迪表示，“习近平主席的新年讲话展现了中国在不同领域取得的辉煌成就。中国政府十分清楚人民群众的期望，并以此制定自己的目标和规划。我认为，习主席讲话中最重要的部分是对2020年实现扶贫的承诺。中国在这项任务中取得成功，将为其他国家带来希望＂。

习近平主席发表的2018年新年贺词在俄罗斯引发广泛共鸣。俄罗斯著名学者奥斯特洛夫斯基在接受采访时表示，习主席的贺词充分显示出中国坚定改革的决心和勇气。

部分外媒注意到，习近平历年新年贺词都会有强调“实干”的句子流行，比如，“幸福不会从天降。我们要树立必胜信念、继续埋头苦干”，“大家撸起袖子加油干”等。2018年新年贺词中，习近平再次强调，要把中共十九大描绘的蓝图变为现实，“必须不驰于空想、不骛于虚声，一步一个脚印，踏踏实实干好工作”。

美国媒体还提到，习近平承认我们在民生方面的工作还有改进的空间。习近平承认“还有不少不如人意的地方”，承认还有不足，正是一个自信大国，敢于直面问题和挑战的体现。

参考资料：央视新闻 中国日报网

(责编：贾文婷、常红)