2018年，哪些科技突破将带来新惊喜

２０１７年，诸多创新在科技史上留下浓墨重彩的一笔。一些科幻电影中描绘的未来场景，已出现在现实生活当中。

新的一年，哪些技术突破会给人们带来新的惊喜？

人工智能：润物细无声

２０１７年堪称“人工智能年”。２０１８年会怎样？专家预言，得益于机器学习的不断进步，人工智能还将加速进化，“润物细无声”般渗透到我们生活的方方面面。

美国亿贝公司计算机视觉首席科学家鲁滨逊·皮拉穆图说，将会有越来越多智能手机能运行深度神经网络，家用机器人价格也会更实惠。美国高德纳咨询公司则预计，算法将会在２０１８年改变全球数十亿人的行为；到２０１９年，几乎４０％的企业将使用聊天机器人参与处理商务。

人工智能领域著名专家李飞飞认为，人工智能已到了产业应用的“历史时刻”，未来潜力巨大。在制造业领域，人工智能将优化整个生产，推动机器人智能制造发展；在资源和环境领域，大数据分析和计算机视觉都会发挥重要作用。

２０１８年，人工智能还将推动自动驾驶日趋产业化。谷歌母公司“字母表”旗下的“出行新方式”（Ｗａｙｍｏ）公司最近实现了完全无人干预的自动驾驶汽车上路，并开始自动驾驶出租车试运营。

不过，目前的人工智能还属“弱人工智能”，仅能在某些特殊领域施展计算能力，与真正的人类智力还有较大差距。

量子计算：群雄逐鹿起

２０１８年，量子计算能力的竞争将拉开“群雄逐鹿”大幕。其中一个悬念就是谁能率先突破５０量子位的“量子霸权”标志。

“量子霸权”指量子计算机的计算能力超过传统计算机，实现相对于传统计算机的“霸权”。有观点认为，５０量子位的量子计算机就能实现“量子霸权”。

２０１７年底，美国国际商用机器公司（ＩＢＭ）宣布成功研制一款５０量子位处理器原型，并与三星、摩根大通等公司建立量子计算合作，有望在２０２１年前推出首个在金融领域的量子计算应用。

而量子计算的另一领先者——谷歌正在开发有４９个量子位的机器，英特尔和微软在该领域也持续加大投入。中国科学技术大学的潘建伟与陆朝阳课题组也在向相关目标努力，他们于２０１７年成功研制出世界首台超越早期传统计算机的量子计算机。潘建伟认为中国的量子计算将如雨后春笋般发展。

“很显然，建造量子计算机现在是一个世界范围内的竞赛。”美国得克萨斯大学奥斯汀分校量子信息中心主任斯科特·阿伦森说。他认为在未来一年左右将有人赢得这场竞赛。

阿里云量子技术首席科学家、美国密歇根大学终身教授施尧耘也对２０１８年实现“量子霸权”表示乐观，但他在接受新华社记者专访时说，“量子霸权”可能会误导一些科学家，这不应是最终目标，真正的检验标准应是量子计算能否解决实际问题。

太空探索：揽月又摘星

２０１８年，清冷的月球将“热闹”异常。

中国将发射嫦娥四号中继星和探测器，实现地球与月球背面的通信，并探测月球背面区域；美国私人企业“月球捷运公司”计划发射探月着陆器，有望成为首个成功探月的私企；印度计划实施“月船２号”探测器登月任务，有望成为又一个登陆月球的国家；美国太空探索技术公司也计划开启商业太空旅行项目，帮助两名太空游客绕月飞行……

同时，人类前往其他行星的探索之旅也将继续。

美国航天局“洞察”号火星无人着陆探测器将于５月发射，１１月在火星赤道附近降落。探测器将使用机械臂将其搭载的两台主要仪器——地震测量仪和温度测量装置永久安置于火星表面。这将是首个研究火星地层内部的探测使命。

欧洲和日本航天机构合作研发的水星探测器将在１０月开启旅程，向太阳系中未知程度最高的行星之一进发。

生物医药：更上一层楼

新的一年，生命科学也将持续升温，为重病难病提供全新治疗方案。

在新一代基因编辑工具尤其是ＣＲＩＳＰＲ推动下，新型基因疗法将加速迈向临床应用。统计数据表明，全球迄今已开展约２４００种基因疗法的临床试验。

在美国，２０１７年已有三种基因疗法获批准上市，其中两种治疗癌症，一种治疗遗传病，这为２０１８年基因疗法市场的升温拉开序幕。正如美国食品和药物管理局局长斯科特·戈特利布所说，基因疗法正处于一个“转折点”，将成为治疗甚至治愈许多重病难病的支柱。

中国科学家也已开展了利用ＣＲＩＳＰＲ－Ｃａｓ９基因编辑技术治疗肺癌的临床试验。据英国《新科学家》周刊预测，试验有望于２０１８年收官。

业内人士还预言，基因编辑与免疫疗法结合治疗癌症，短期内有望进入临床应用。２０１７年，美药管局已批准两款基于改造患者自身免疫细胞的ＣＡＴ－Ｔ（嵌合抗原受体Ｔ细胞）疗法上市，让科学界对免疫细胞疗法信心大振。全球目前约有６０家公司在开发治疗癌症的ＣＡＲ－Ｔ疗法，它们中很多都将于２０１８年获批上市。（记者彭茜 林小春）

(责编：饶竹青(实习生)、徐祥丽)