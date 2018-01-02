亚吉铁路开始全面商业运营

人民网约翰内斯堡1月1日电 （记者李志伟）亚的斯亚贝巴消息：1月1日，由中国中铁、中土集团承建并运营维护的埃塞俄比亚至吉布提标准轨距铁路（亚吉铁路）商业运营开通仪式在亚的斯亚贝巴拉布火车站举行。

亚吉铁路是东非地区首条标准轨距电气化铁路。在建设期间，亚吉铁路就运输了超过10万吨国际人道主义救援粮食，为缓解埃塞俄比亚旱灾发挥积极作用。亚吉铁路全面开通国际、国内客货商业运营后，埃塞俄比亚至吉布提陆路交通周转时间从原来的1周缩短至1天以内，，极大促进两国物流效率和沿线经济发展。

亚吉铁路是落实“一带一路”倡议和中非合作论坛约翰内斯堡峰会“十大合作计划”的早期收获，是中非“三网一化”和产能合作的标志性工程。

亚吉铁路正线全长757公里，合同金额42亿美元，负责承建的中国中铁和中土集团于铁路建成后与埃塞俄比亚、吉布提组成的铁路联营体公司签订了6年运营维护合同加2年技术服务合同，将把中国铁路运营维护管理经验引入非洲。

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