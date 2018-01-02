伊朗官员称示威游行活动已致两人死亡

人民网伊斯兰堡1月1日电（记者 徐伟）德黑兰消息：据当地媒体报道，2017年12月31日，伊朗西部洛雷斯坦省一名官员证实，有两人在该省发生的示威游行活动中死亡。

报道指出，去年12月30日，一群参与示威游行的民众同洛雷斯坦省当地警方和安全部队发生冲突。该省负责政治与安全事务官员哈比博拉·霍贾斯特普尔（Habibollah Khojastepour）31日向伊朗媒体证实了人员死亡数字。他表示，在此次冲突中，当地政府意在和平结束示威游行活动。但由于受“外国情报机构支持的个人和组织”影响，导致两人死亡。霍贾斯特普尔强调，伊朗军方、执法机构和安全部队在冲突过程中并未向民众开枪。

报道还说，自去年12月28日以来，包括首都德黑兰在内的数个伊朗城市发生了示威游行活动，民众抗议近期伊朗国内物价上涨和总体经济情况。伊朗警方逮捕了一些试图在集会中破坏公共财产的示威者。

另据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗总统鲁哈尼1日表示，该国目前的经济状况远好于全球平均水平，但并不意味所有问题都已得到解决。鲁哈尼说，伊朗经济在6个月内增长了6%，超过其他国家2%至3%的平均经济增长率。

鲁哈尼还表示，伊朗人民将会有力克服一切困难，但绝不允许一些组织破坏本国法律，不尊重本国宗教和伊斯兰革命价值观，或损坏公共财产。

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