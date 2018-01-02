高祖贵：中国特色大国外交呈现新局面

新华网第八届“纵论天下”国际问题研讨会近日在北京举行。中共中央党校国际战略研究院副院长高祖贵在研讨会上发表演讲时说，中国特色大国外交呈现新局面，中国特色大国外交是有风格、有特色、令人期待的外交。

国务院新闻办2005年和2011年曾先后发表两份白皮书，对外表示中国会走和平发展的道路。现阶段中国特色大国外交是否仍然会走和平发展道路？

对此，高祖贵指出，中共十八大以来，中国特色大国外交的内涵有了更进一步发展和完善，即走和平发展道路，同时坚定地维护我国的核心利益。高祖贵强调，中国不会因为走和平发展道路就牺牲自己的正当权益。因此，中国走和平发展道路的条件和前提更清晰了。

12月26日，新华网第八届“纵论天下”国际问题研讨会成功举行。图为中共中央党校国际战略研究院副院长、教授高祖贵在主旨演讲。新华网发（郭小天摄）

谈到中国特色大国外交的目标时，高祖贵称，目标只有一个，那就是推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体。

高祖贵认为，目前中国特色大国外交布局更加全面、完善。

他说，对于大国关系，中国特色大国外交在“构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架”的基础上，增加了“推进大国协调和合作”这九个字。

对于深化同周边国家关系，中国特色大国外交在“坚持‘与邻为善、以邻为伴’的周边外交方针”的基础上增加了“按照‘亲、诚、惠、容’理念”这八个字。

自2015年10月首次在公开场合明确提出“共商、共建、共享”的全球治理理念后，中国积极参与全球治理体制变革。高祖贵表示，全球治理是中国特色大国外交布局的一个方面。

他说，政党外交是中国特色大国外交布局的新领域。2017年11月30日至12月3日，来自全世界120多个国家近300个政党和政治组织的领导人参加了中国共产党与世界政党高层对话会。

与此同时，他指出，“一带一路”已成为沿线各国实现共同发展的巨大合作平台。借力“一带一路”平台，中国的外交理念在世界范围内得到广泛传播。

他认为，中国特色大国外交道路更清晰、目标更明确、布局更完善，平台也搭建起来了，中国特色大国外交呈现一个崭新的局面。这种新局面有助于更好地维护国家利益，更好地实现我国既定发展目标。（刘梦姣）

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