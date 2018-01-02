让改革开放时代旋律更强劲（望海楼）

习近平主席的新年贺词，是中国在2018年向全世界传递的第一曲心声。一个伟大的民族、一个伟大的国家、一个伟大的政党和一群伟大的人民，在跨入新年之际，用最简洁的方式再一次展现了自己的光荣与梦想、定力与激情。

今天的中国人拥有极大的信心和底气，很大程度上来源于过去40年的经历与成就。40年，放在历史的长河里，不过弹指一挥间，可是身处其间的亲历者知道，能够持续有效地把握住这么长的时间窗口，推动国家稳定发展，是多么不容易。

40年改革开放历程与持续和平发展，从一定意义上说形成了两个方面的影响：一方面体现在国家物质财富的巨大积累，中共十九大报告中所表述的“从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃”，“富起来”承前启后，主要就是指改革开放以来这三四十年，毫无疑问，这种积累为中国走向“强起来”奠定了坚实物质基础；另一方面则体现在改革开放改变了各种不合时宜的思想观念，逐渐形成了中国人对自己道路、理论、制度、文化的高度自信，同时也为今天和未来的中国培养了治国理政的精英人才。

如中共十九大之后诞生的“政治家集团”，这些中国政治高层人物无一不是在改革开放时代成长起来的干部。他们很多人“宰相起于州部，猛将发于卒伍”，从基层工作就开始熟谙改革开放理念，担当改革开放任务，施展改革开放手段，既充分体会到改革开放为中国带来的巨大改变，也完全能感觉到改革开放在观念上、在实践中所遭遇到的艰难险阻。所以，习近平在新年贺词中说，“我们要以庆祝改革开放40周年为契机，逢山开路，遇水架桥，将改革进行到底。”——这句话里既有对过去的肯定和致敬，更有面对未来的果敢和勇毅。

当前中国进入新时代，主要矛盾发生变化。改革开放是为解决矛盾应运而生的“必由之路”，理当产生应对矛盾新变化的时代特点。新时代的改革征途中，面对更为复杂的国内国际环境，中国的改革开放无疑需要比以往更加全面的思考、谋划、部署和落实。因此，中共十八届三中全会聚焦“全面深化改革”，提出了“完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化”的全面深改总目标；而中共十九大要求推动形成“全面开放新格局”，明确宣示“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”。

1978年，中国改革开放起步之际，“冷战”远未结束，天下并不太平。当此之时，邓小平准确地把和平与发展判断为时代潮流，果断地把改革与开放定位于时代旋律。正是这样的战略眼光和战略决断，使得中国知机先行，赢得未来。

40年后，中国以负责任的社会主义发展中大国形象伫立东方，国际格局发生了重大变化，习近平提出的“人类命运共同体”理念受到国际社会高度赞成，“一带一路”建设利好沿线国家。各方对人类和平与发展的前景既有期待、也有忧虑。从这个意义上说，不仅中国需要改革开放，世界也需要改革开放。全球应该携手让改革开放的时代旋律更加强劲，共同开辟人类更加繁荣安宁的美好未来。（作者为本报主任编辑 杨凯）

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