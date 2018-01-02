联合国儿童基金会：2018首日地球“添丁”近39万 

据外媒报道，世界人口增势不减：联合国儿童基金会估计，今年1月1日，全球新生儿数量可能高达39万，其中多数降生在贫困落后地区。

总部位于纽约的该机构还表示，近39万世界新公民中，有一半以上在9个国家出生，分别是：印度、中国、巴基斯坦、印度尼西亚、美国、民主刚果、埃塞俄比亚、孟加拉国。新生儿的估计数字基于联合国公布的《2017世界人口展望》报告。

联合国儿童基金会强调指出，很多婴儿得以存活，但一些婴儿降生第一天即告夭折。 该机构称，2016年，估计每天平均有2600婴儿出生后不到24小时即死去。该机构说："对于近200万新生儿，他们的第一个星期就是他们人生的最后一个星期"。

联合国儿童基金会表示，260万儿童未能满月，其中，80%死于"本可避免的和可以排除的原因"，比如早产、分娩并发症以及败血症或肺炎等感染。

该机构健康问题专家彼德森强调，"在新的一年里，国际儿童基金会的目标是，给每一个孩子多一小时、多一天、多一月的生命，比活命更多的东西"。他呼吁世界各国政府，"参与拯救百万儿童生命的斗争"。

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