伊朗反政府示威持续10余人死亡 总统：将做出回应

据外媒报道，伊朗国家电视台消息称，10余人在反政府抗议活动中身亡，伊朗总统鲁哈尼誓言安全部队将对“骚乱者和违法者”做出回应。
据报道，伊朗上周爆发街头抗议，示威者抗议伊朗的经济状况，并反对伊朗政府在叙利亚、伊拉克和也门的军事冒险。示威爆发以来，已经有数百名抗议者被捕。
伊朗国家电视台称，“一些持有武装的抗议者企图控制一些警察局和军事基地，但是他们遇到安全部队的强有力抵抗“。
伊朗总统鲁哈尼宣布：“政府不会容忍那些破坏公共财产、践踏公共秩序并制造社会动乱的人。”
鲁哈尼说，“批评和抗议是机会而不是威胁。我们的国家将对这些少数人做出回应，他们高呼口号反对法律和人民的愿望，污蔑伊朗革命的圣洁和价值观。人民绝对有自由表达批评意见甚至抗议，但是批评不同于暴力和破坏公共财产”。
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