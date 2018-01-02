韩国对朝鲜有意派团参加平昌冬奥会表示欢迎

韩国总统府青瓦台１月１日对朝鲜最高领导人金正恩在发表新年贺词时就改善南北关系必要性、有意派团参加平昌冬奥会的表态表示欢迎。

青瓦台发言人朴洙贤在当天举行的记者会上表示，青瓦台的一贯立场是，只要是有关南北关系恢复和朝鲜半岛和平的问题，韩方有意不限时间、地点、形式与朝鲜展开对话。

朴洙贤说，希望韩朝作为朝鲜半岛问题的直接当事方，能以负责任的态度找到缓解半岛紧张局势、构筑半岛和平的办法。如果平昌冬奥会成功举办为一届和平的奥运会，将为朝鲜半岛、东北亚乃至世界和平和解作出贡献。

朝鲜最高领导人金正恩１日在发表新年贺词时表示，朝鲜有意派遣代表团参加即将举行的平昌冬奥会，存在北南当局就此进行紧急会谈的可能性。

金正恩还表示，为改善北南关系，也为保障北南双方预定将举行的重大活动，应首先从缓和北南尖锐的军事紧张状态、营造朝鲜半岛和平环境开始，停止在朝鲜半岛进行的一切核战争演习，不做激化形势举动，积极营造民族和解氛围。（记者 陆睿 耿学鹏）

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