俄护法机关说“电话恐怖分子”继续攻击俄

俄罗斯护法机关１月１日说，在过去的一昼夜里，俄３０座城市接到了５３个匿名虚假炸弹威胁电话，“电话恐怖分子”继续攻击俄罗斯。

据塔斯社援引俄护法机关的消息报道，受到炸弹威胁影响的城市包括莫斯科、圣彼得堡、伏尔加格勒、符拉迪沃斯托克等，受到炸弹威胁的设施包括贸易中心、健身俱乐部、机场、住宅楼、地铁站、餐馆、宾馆等，警方疏散了超过１．４万人。经检查，未发现爆炸装置，所有的报警被证实都是虚假的。

自２０１７年９月以来，俄发生的谎报炸弹威胁的情况大幅增加，迄今共有近４０００个设施遭受“诈弹”电话的袭扰，超过２６０万人被疏散，造成巨大经济损失。

俄官方法制信息网站２０１７年１２月３１日发布消息说，俄总统普京签署了法律加大对“电话恐怖主义”的处罚力度，将最高刑期从５年延长至１０年。（记者 胡晓光）

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