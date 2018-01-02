严防恐袭 伊斯坦布尔跨年夜抓安保巡逻警翻倍

土耳其最大城市伊斯坦布尔去年跨年夜遭遇恐怖袭击，上百人死伤。为防止类似事件发生，土耳其安全部门在２０１７年最后一天紧抓安保工作，严防死守，确保新年假日安全。

土耳其多安通讯社报道，警方１２月３１日凌晨在伊斯坦布尔展开突击行动，抓捕２０名疑似极端组织“伊斯兰国”成员，其中１５人是外国人。

土耳其媒体报道，最近几天，土耳其当局连续逮捕大约２００名涉恐嫌疑人，仅１２月２９日一天，就在伊斯坦布尔和安卡拉逮捕７５人。

跨年夜，土耳其警方将向伊斯坦布尔街头派出３.７万名巡逻警察，人数比去年多一倍。大约４０００名宪兵和海岸警卫队员也将参与执勤。当地媒体报道称，一部分安全人员会乔装成街边小摊贩监视人群。

当晚所有重型货车将被禁止驶入伊斯坦布尔市中心；白天，警察会在伊斯坦布尔主要公共交通工具渡轮上随机对乘客搜身。

２０１７年１月１日凌晨，伊斯坦布尔奥尔塔柯伊区博斯普鲁斯海峡旁一家夜总会遭遇袭击，一名乌兹别克斯坦籍“伊斯兰国”武装人员向正在庆祝新年的人群扫射，３９人死亡、６９人受伤。（王宏彬）【新华社微特稿】

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