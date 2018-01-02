巴解组织召回驻美办事处代表 美曾要求其关闭

巴勒斯坦解放组织（巴解组织）召回驻华盛顿办事处代表胡萨姆·佐姆洛特，作为巴方回应美方承认耶路撒冷为以色列首都的最新步骤。

巴勒斯坦通讯社１２月３１日报道，召回决定由巴勒斯坦外交部长里亚德·马勒基作出，以回国磋商政治事务为目的。报道没有对“磋商”内容提供任何细节。

１２月３１日，巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）成立５３周年纪念日，巴勒斯坦国总统、巴解组织执委会主席、法塔赫领导人马哈茂德·阿巴斯说，耶路撒冷是“巴勒斯坦人民永恒的首都”。

这一系列举措和表述，起因是美国总统唐纳德·特朗普１２月６日宣布承认耶路撒冷为以色列首都，启动把使馆从特拉维夫搬迁至耶路撒冷的进程。后续，国际社会普遍反对，巴方民众持续抗议，１３名巴勒斯坦示威者丧生，其中大部分死于与以军的冲突。

作为最初回应，阿巴斯拒绝与原定１２月下旬到访的美国副总统迈克·彭斯会面，声明巴方不再接受美国调停巴以和平进程、不再接受美国提出的任何方案。

彭斯原定访问的其他阿拉伯国家同样不满，致使他无法如期成行，中东之行推迟至明年１月。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡声称，“多个国家”正考虑效仿美国政府、将大使馆迁往耶路撒冷。只是，迄今仅危地马拉宣布迁馆。

国际社会承认巴解组织是巴勒斯坦人民唯一合法代表。美国尚未承认巴勒斯坦国，但允许巴解组织从１９９４年起在华盛顿设立办事处。１个多月前，美国国务院通知巴方，因违反美方法律要求，巴解组织驻美办事处将被关闭。数天后，国务院改口，允许巴解组织办事处继续“有条件”运行。

以色列１９６７年占领东耶路撒冷后，单方面宣布整个耶路撒冷是以色列“永久且不可分割的首都”，巴方则坚持建立一个以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。国际社会普遍不承认以色列对耶路撒冷拥有主权。联合国大会１２月２１日通过一项决议，认定任何宣称改变耶路撒冷地位的决定和行动“无效”。（郭倩）（新华社专特稿）

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