伊朗限制登录社交网络 阻止涉暴信息传播

２０１７年最后一天，伊朗总统哈桑·鲁哈尼首次回应过去４天多地示威，说民众有权利抗议和批评，但政府不会容忍暴力和破坏公共财产。

伊朗媒体报道，执法部门临时限制登录两个社交网络，以阻止涉暴信息传播。

美国总统唐纳德·特朗普连日对伊朗示威煽风点火，鲁哈尼反唇相讥。

【“不会容忍暴力”】

“人民无疑有批评以至抗议的自由，”鲁哈尼１２月３１日在内阁会议上说，“但是，批评与暴力和破坏公共财产不同。”

他强调：“政府一定不会容忍有人破坏公共财产、扰乱公共秩序、制造社会骚乱。”

伊朗国家电视台报道，鲁哈尼同时声明，政府机构“应该提供合法批评和抗议的空间”，呼吁媒体报道更透明、更平衡。

伊朗官方媒体过去两天开始播出骚乱画面，显示一些示威者冲击银行和政府办公楼，推翻汽车、纵火、焚烧伊朗国旗。内政部长阿卜杜勒－礼萨·拉赫马尼·法兹利说，违法者必须“付出代价”。

媒体以地方官员为消息来源报道，在首都德黑兰，大约２００人１２月３０日遭拘留或逮捕；在西部城市阿拉克，大约８０人遭拘押。

一些地方出现支持政府的集会。３１日，在德黑兰大学，支持政府的学生连续第二天示威。法新社报道，他们的人数多于前一天校门外的反政府示威者。

【关闭“煽动”网络】

法兹利说，政府将坚决打击“滥用网络和传播暴力”的行为。

伊朗国家电视台１２月３１日报道，出于安全考虑，伊朗最高国家安全委员会决定，暂时限制使用即时通信手机应用软件Telegram和图片分享软件Instagram。

Telegram号称有４０００万用户，占伊朗全国人口一半。这家社交网络的创始人、首席执行官帕维尔·杜罗夫当天证实，执法部门已经关闭所有登录端口。

伊朗通信部长穆罕默德－贾瓦德·阿扎里·贾赫鲁米指认，Telegram上某个账户“鼓动仇恨行为、投掷汽油弹、武装暴动和制造社会动荡”。

Telegram随后关闭由流亡记者鲁哈拉·扎姆运营的特定账户。美联社报道，这个账户传播示威相关消息和示威者拍摄的视频。扎姆先前受到与外国情报机构串通的指控，出逃海外。他否认借助Telegram煽动暴力。

按照一些伊朗媒体的说法，政府采取的措施包括限制在一些地段用手机上网。

【美国煽风点火】

这一轮示威最早２８日在伊朗第二大城市马什哈德发生，随后蔓延至多座城市。示威者起初抗议经济困难和腐败，后来把矛头指向政府，反对伊朗的中东政策。一些示威者甚至喊出口号，支持１９７９年由伊朗伊斯兰革命推翻的国王。

伊朗现阶段通货膨胀率达两位数，失业率超过１２％，年轻人失业尤其严重。

作为回应，伊朗政府准备取消上调燃油价格的计划，承诺向穷人提供更多资助，创造更多就业岗位。伊朗政府发言人穆罕默德·巴吉尔·诺巴赫特１２月３０日晚说：“我们预计，新年将至少创造８３万个就业岗位。”

伊朗伊斯兰革命卫队、警察和民兵对示威总体显现克制。在西部小城多鲁德，官方证实两名示威者因一场非法集会引发冲突而死亡，但否认警察或民兵开枪。

美国总统特朗普连续几天在社交网站上“支持”示威。１２月３１日，他在“推特”网站留言，称伊朗人民“似乎不愿再忍耐下去”，美国“正密切关注”示威者的权利是否受到侵害。

鲁哈尼驳斥：“那个身在美国、今天表示同情我们人民的人已经忘记，几个月前，他还以‘恐怖分子’称呼伊朗人民……这个彻底反对伊朗的人没有资格对伊朗人民表达同情。”（胡若愚）（新华社专特稿）

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