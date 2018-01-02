金正恩新年递橄榄枝 朝鲜或参加韩国平昌冬奥

朝鲜最高领导人金正恩１日发表新年贺词，首次表示朝鲜有意参加韩国平昌冬季奥林匹克运动会。他强调，有必要在新的一年改善朝韩关系。

金正恩说，朝鲜今年将庆祝建国７０周年，韩国将举办冬奥会，对北南双方而言，这是“意义深远”的一年。

“冬奥会将是展示民族地位的良机。我们衷心祝愿冬奥会取得成功。”他说，作为血脉相通的同一民族，对同胞举办的活动同感欢喜并相互帮助，理所应当。

“我们准备采取多项措施，包括派出代表团，”金正恩说，“为实现这一目标，双方可以立即会晤。”

韩联社报道，金正恩这番话对一直希望朝鲜参赛的韩国政府而言不啻为“惊喜”。韩国总统文在寅相信，朝鲜参加冬奥会将有助于缓和朝鲜半岛紧张局势。

朝鲜去年１０月错过报名冬奥会花样滑冰双人滑比赛的最后期限。不过，参赛大门没有关上。国际奥林匹克委员会可能向特定朝鲜选手发“外卡”。

平昌冬奥会和冬残奥会分别定于２月９日至２５日和３月９日至１８日举行。

【呼吁改善关系】

按照韩联社的说法，金正恩的表态可能有助于文在寅为改善南北关系采取更多措施。韩国去年６月向朝鲜提议对话，以缓解军事紧张、恢复南北离散家属团聚，但朝方一直沉默以对。

金正恩１日说，为确保民族大庆典圆满举行，彰显民族气概和尊严，有必要打破朝韩关系冻结的现状，把今年光大为民族历史上值得大书特书的重要年份。为此，北南双方应共同努力缓和军事紧张状态，停止一切核战争演习，避免激化局势，营造半岛和平、民族和解氛围。

韩联社援引一些分析师的话报道，这番话意味着朝方可能接受南北对话提议。

文在寅上月说，为促成朝鲜参赛，韩国向美国提议“推迟”原定在冬奥会期间举行的年度大规模联合军事演习。朝鲜长期谴责韩美联合军演是“侵朝战争演习”，常常用导弹试射回应。双方相互刺激，导致半岛局势紧张。

【对美态度强硬】

相比对朝韩关系的积极表态，金正恩在新年贺词中对美国态度较为强硬。

金正恩说，朝鲜去年完成核武力建设，有能力应对任何核威胁，“美国永远无法对我和我们国家发动战争”。美国应意识到，整个美国本土都在朝鲜核打击范围内，“核按钮”时刻放在他的办公桌上。“这绝不是威胁，而是现实。”

朝鲜去年第六次试验核武器并多次试射不同型号的弹道导弹，招致更严厉的国际制裁。

一些韩国专家说，面对国际社会收紧制裁，朝鲜可能寻求以改善北南关系方式打破僵局。韩国国立外交学院教授金铉旭（音译）认为，美方没法反对韩朝就冬奥会举行对话，而朝方最终目的仍是对美关系正常化。

韩国智库世宗研究院资深研究员郑相昌说，金正恩在新年贺词中说要大规模生产核弹头和弹道导弹并加快部署，暗示朝方仍会推进核导项目，“如何在解决核问题与改善南北关系之间取得平衡，韩国需要深思熟虑”。（胡若愚）（新华社专特稿）

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