收入抵不了房租 英国“沙发流浪客”境遇堪忧

英国一家帮助年轻人的公益机构警告，大量年轻流浪者虽然没有流落街头，但寄宿在不安全的人家，处境同样糟糕。

去年伦敦有２５００名年轻人找到“新地平线青年中心”求助，其中１８００人寄人篱下。中心执行干事希拉·奥康纳称这些人是“沙发流浪客”。他说，他们睡的可不是亲戚家的沙发，而是住在可能伤害他们的人的家中，“这些年轻人不在官方无家可归者统计中，因为他们没有睡在大街上。”

英国广播公司最近一项调查显示，英国１６岁至２５岁人群中，４１％曾经不得不在朋友家地板或沙发上过夜，原因并非晚上出去玩或交通不便。调查还发现，这一年龄段人群中９％经历过１个月以上这样的生活。

据《泰晤士报》报道，虽然英国政府承诺到２０２２年要将街头露宿人数减少一半，到２０２７年消除街头露宿现象，但是这一人群以及“沙发流浪客”人数都在增加。伦敦每一个看得见的露宿者对应着大约１３个“沙发流浪客”。每个晚上可能有１.２５万人“隐形”露宿。

年轻人收入水平支撑不起租房费用是“隐形”流浪一个重要原因。伦敦目前租一间屋每月需花费７１０英镑（约合６２２２元人民币），而１８岁至２０岁全职上班族最低月薪为８０３英镑（７０３７元人民币）。（欧飒）【新华社微特稿】

(责编：樊海旭、常红)