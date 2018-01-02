法国叫停幼儿园教唱辱华儿歌：种族歧视偏见不可容忍

【环球时报驻法国特约记者 潘亮】法国一家幼儿园教孩子唱辱华歌曲的视频近日在法国社交网上引起震惊和如潮批评。《费加罗报》称，法国教育部已要求当地学校管理部门，立即停止该歌曲教学，并澄清说，这首歌曲并非教育部指定的教学内容。

据法国《20分钟报》2017年12月30日报道，这一歌曲名为《张，我的矮个中国人》，歌词中充满侮辱华人的内容，包括“张坐着吃米饭，他的眼睛真小，小得好可怜”“坐在摇晃的小船中，脑袋晃荡如乒乓球砰砰响”。《费加罗报》称，巴黎郊区欧贝赫维利耶市一家幼儿园教授孩子们吟唱该歌曲超过10年，一些震惊的亚裔家长近日将它上传到社交网上才引发舆论关注。

当地官员和反种族歧视组织纷纷表态反对。欧贝赫维利耶市市长德卡维表示，儿歌表达的种族歧视偏见不可容忍。法国反种族歧视机构SOS Racisme组织主席索伯称，这首歌用极卑劣的手法，将中国人及亚裔群体的外貌简化为“小个子、眯缝眼”等几个特征，这在21世纪的法国简直无法想象。不少法国网民留言对歌曲中的“张”给予支持：“我对张及他的同胞们表示同情，亚裔在法国通常遵纪守法，受到如此对待很不公正！”有华人在网上说，亚裔一贯沉默的态度助长了歧视之风，借“幽默，表达自由”之名的种族歧视说到底也是歧视，受害者不反抗，歧视者不会自己悔改。

《巴黎人报》称，教学课件显示，这首儿歌的编写者为一个名为“操场工作室”的教育组织。但该组织负责人极力撇清与歌曲的关系，称“我们不是歌曲的编写或发行者。我们每年都向老师强调不要使用带有政治、宗教或歧视性的内容，这是一个老师在参加‘音乐激励’教学活动中选择的儿歌，但没有向上级报告详细内容。我们已撤下问题儿歌，并对该老师进行处分”。

(责编：樊海旭、常红)