“卡门”风暴导致法国西部数万户家庭元旦停电

新华社巴黎1月1日电(记者 韩冰) 法国国家电网运营商1日证实，由于“卡门”风暴肆虐，该国西部布列塔尼、阿基坦等多个大区6.5万户家庭当天下午遭遇停电。

据法国多家媒体报道，1日上午，受灾最重的布列塔尼大区一度有4万户家庭停电，由于抢修及时，大部分家庭恢复供电，但其他地区停电情况增多，使得1日下午法国西部遭遇停电的家庭数量增加，达到6.5万户。

法国气象局的最新消息显示，法国已有21个省份因为“大风”或“海浪”开启橙色预警机制。

据法国内政部消息，法国自2017年12月31日晚开始受到“卡门”风暴影响，预计风暴带来的恶劣天气将持续至2018年1月1日晚。法国内政部建议受风暴影响地区的人员尽量减少出行，如果必须出行应尽量降低车速，并注意不要触碰掉落在地的电线。

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