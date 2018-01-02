各国热推“人脸购物”

图为消费者正在使用人脸识别点单机购买汉堡。

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近日，马来西亚《新海峡时报》总结了2017年科技行业的技术进步。其中，人脸识别被列为2017年科技行业五大突破之一。

近年来，人脸识别技术快速发展，其应用越来越广，开始变革人们工作、生活、玩乐的方式。“人脸购物”作为人脸识别技术的一项应用，受到世界多国的推崇。

日前，美国一汉堡连锁品牌展示了最新的人脸识别点单机。只需对着机器笑一笑，人们便可完成汉堡的点单工作。消费者首次使用时，需建立一个账号，并录入自己喜欢的食物。等消费者再次光顾时，机器识别出消费者的脸，并根据之前的记录自动下单。人脸识别技术让点单更省钱、方便、个性化。在该汉堡品牌的宣传广告中，人脸识别点单机不仅帮助带着5个小孩的母亲迅速点单，还让口味挑剔的年轻女士轻松找到了最爱的食物搭配。据悉，目前这台人脸识别点单机只在加利福尼亚州的一家门店中使用，如果试用效果好，机器便会在2018年推广至所有门店。

人脸识别技术不仅能帮人们买汉堡，还能方便人们购票。近日，英国开始测试用于火车票购买的人脸识别系统。不用排队，乘客只要对着摄像头看一眼，就购完了票。在进出站识别出身份后，系统会自动在乘客的火车站账号扣费。新技术通过两个高速红外摄像头捕捉乘客的面部信息，如鼻梁高度、眼窝深度、双眼间距、皮肤皱纹等信息，以实现人脸识别。

新技术对缓解火车站的客流量有很大的帮助。负责开发此项技术的布里斯托机器人实验室工作人员近日表示，英国下一步计划将该技术用于地铁购票，并希望2020年前在英国客运网络全面铺开。

日本也不断推动人脸识别技术的应用。据悉，在2020年的东京奥运会上，人脸识别系统将和购票系统无缝对接。这套识别系统预计将服务30万到40万人。

随着准确率和速度的提升，人脸识别技术的应用场景将不断拓展。有关人士表示，该技术有望在闸道、安防等方面打开增量市场，有助于提高工作效率、巩固安保措施、遏制犯罪行动。（张诗妤）

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