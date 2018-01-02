经济回暖难掩意大利政治困局

2018年新年钟声敲响之际，意大利各大城市的跨年音乐会在各城市广场隆重举行。意大利民众在欢庆经济复苏略有起色的同时，也迎来了巨大的政治不确定性。随着去年12月28日意大利总统马塔雷拉宣布解散议会，真蒂洛尼从总理变为看守内阁总理，意大利政局继2016年12月伦齐因修宪未获通过辞去总理职务后，在2018年将迎来更严峻的考验。

就在总统马塔雷拉宣布解散议会当天，欧洲股市走跌，意大利国债收益率走高。虽然意大利经济已出现复苏势头，失业率有所下降，但作为欧元区第三大经济体，其依旧较高的负债率和失业率以及低于欧盟国家平均水平的经济增速仍然是令欧盟头疼的问题。大选可能带来的政治不确定性，也有可能影响刚刚复苏的意大利经济增长甚至欧元区的整体经济走势，引发欧元区国家的普遍担忧。

数据显示，2017年意大利经济呈回暖态势。根据欧盟委员会11月9日发布的经济预期，2017年意大利经济增长1.5%，赤字率为2.1%，负债率达到132.1%，排在欧盟国家的最后一名。2017年12月30日，意大利看守内阁总理真蒂洛尼在召开2017年年终新闻发布会时表示，过去一年意大利的经济增长保持了良好节奏，较一年前预期翻了接近一番，意大利在欧洲已不再垫底。

然而，新一届议会选举带来的政治不确定性使意大利经济复苏之路举步维艰。2017年12月28日真蒂洛尼发表内阁声明表示新一届议会选举定于2018年3月4日举行。届时，参众两院315名参议员和630名众议员将由普选产生。2017年10月通过的新选举法规定，2/3的议员将按一定比例选举产生，1/3的议员直接根据得票数高低产生。新选举法较过去议会席位的算法更为复杂，根据意大利宪法法院专家的评估，实际得票超过40%的党派或联盟就能够组建政府。

尽管如此，分析人士认为，2018年意大利大选有可能形成三足鼎立的局面：以民主党为领导的中左翼联盟，以意大利力量党和北方联盟为主的中右翼联盟及反建制的五星运动党。综合8家意大利民调机构去年12月18日至24日的最新民调显示，五星运动党支持率为27.7%，伦齐领导的意大利民主党支持率为24.2%，前总理贝卢斯科尼领导的意大利力量党为15.7%，极右翼政党北方联盟为13.7%，从民主党分裂出来并由前参议长格拉索领导的自由与平等党为6.9%，右翼意大利兄弟党为5.2%。

分析指出，未来大选最有可能实现联盟的中右政治势力意大利力量党、北方联盟和意大利兄弟党即使赢得多数席位也较难超越40%的得票率。这意味着中左、中右、五星运动党三方势力单独组阁的可能性较小。而这将使意大利陷入政治僵局。

据报道，近期民意调查中支持率最高的五星运动党2017年12月31日表示不排除与北方联盟和自由与平等党在大选后结盟的可能性，这使得大选结果更加扑朔迷离。意大利舆论在分析影响2018年意大利大选的因素时还称，德国默克尔政府能否组阁及如何组阁也将间接影响意大选投票心理和大选结果。因此，意大利明年3月的大选仍存在诸多变数，政局不确定性凸显，意大利有可能成为继西班牙议会少数派执政、德国政府难产之后欧盟面临的又一政治困局。而欧盟国家在经济复苏过程中最需要的就是稳定。（本报驻意大利记者 张 磊）

（本报罗马1月1日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月02日 21 版）

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