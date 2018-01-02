“爱还有希望，世界很美好。男孩和女孩拉起手，一起为这美好的世界摇摆吧！”1月1日下午，在大马士革玫瑰酒店的宴会厅里，悠扬动听的歌声感染着现场每一位观众。一首合唱版的英文歌曲《美好的世界》，在辞旧迎新的日子里，给寒冬里的人们带来阵阵暖意和欢快笑声，给仍处在动荡中的大马士革带来一抹“春意”。

由叙利亚大马士革6所中小学组成的六校联盟共同举办的迎接2018新年晚会，在热闹的歌舞表演中开场。合唱、独唱、民族舞、配乐诗朗诵等节目，把晚会的气氛一次次推向高潮，无论是台上的演员，还是满场的观众，都全身心沉浸在精彩的表演和互动之中。场边一些应邀前来参加晚会的外国友人，也纷纷对小演员们的出色演出报以热烈的掌声。

自2011年叙利亚局势出现动荡以来，大马士革众多中小学每年例行的新年期间庆祝活动受到了很大的冲击和影响。2017年下半年，随着叙利亚政府军在反恐战争中取得决定性胜利，叙利亚国内局势逐步趋稳。首都大马士革尽管时常还会遭到东胡塔武装分子的迫击炮袭击，但多所中小学学生们对于恢复新年期间的庆祝活动已迫不及待，纷纷对学校老师表达了用文艺演出迎接新年的愿望。

“在这样一个特别的日子里，我们希望通过这样的联谊活动和文艺演出，让每一个参与其中的人，都能在欢乐中收获对2018年的梦想与希望！这对于孩子们来说尤为重要！”此次晚会的负责人、六校联盟协调人拉希德对本报记者表示。在2017年12月初，倭马亚中学的几位老师发起了联合迎新倡议，迅速得到了市内另外5所中小学的积极响应。6所中小学的青少年，在音乐老师的带领下，充分利用课余时间，共排练了20多个各类文艺节目，并在2017年12月中下旬时进行了两次大联排，最终敲定了演出节目单。

承接此次活动场地的大马士革玫瑰酒店，提前5天就开始了陆续的布置。为烘托新年气氛，考虑到孩子们的喜好，宴会厅采用了大量彩灯和卡通人物的陈设，为参与演出和观看表演的青少年营造了温馨和欢乐的氛围。随着演出的进行，越来越多的观众被吸引到了场地四周，人们用热情的掌声和相机的闪光灯，对精彩的演出报以热烈的回应。孩子们清澈的眼神中闪烁着对和平和美好生活的希冀，动听的歌声表达着对2018年的祝愿与畅想。

酒店宴会厅经理尤素福对本报记者表示，“已经很久没有举办过这样的活动了！这一次，为了孩子们的新年，我们都付出了很大的努力。”他一边微笑看着场地中孩子们的表演，一边对本报记者竖起了大拇指，说道：“这一切都是值得的！”（本报驻叙利亚记者 李 潇）

（本报大马士革1月1日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月02日 21 版）

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