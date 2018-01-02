2017年12月27日，韩国民众参加为解决“慰安妇”问题的第1315次“周三示威”。

本报记者 陈尚文摄

近日，韩国和日本围绕韩日“慰安妇”协议爆发的争端持续发酵，韩国2017年年底在独岛（日本称“竹岛”）及周边海域举行军事演习，又引发日本强烈抗议。甚至有日本媒体表示，日本首相安倍晋三或将缺席今年2月举行的平昌冬奥会开幕式。分析认为，日本韩国之间围绕“慰安妇”及领土等问题的争端短期内很难解决，韩日关系或进入新一轮“摩擦期”。

韩国：“慰安妇”协议在程序和内容上，均存在重大缺陷

去年12月28日，韩国总统文在寅表示，韩日“慰安妇”协议无法解决“慰安妇”问题，该协议不论是谈判程序还是内容，均存在重大缺陷。这也是文在寅对专案组调查结果首次表态。韩联社称，有分析认为，文在寅称协议无法解决“慰安妇”问题的表态，暗示有重启谈判或废除协议的可能性，韩日关系也将随之再起波澜。

此前一天，韩国外交部下设韩日“慰安妇”问题协议审查专案组公开长达31页调查结果认为，朴槿惠政府2015年12月与日方达成的“闪电”协议不仅没有充分听取“慰安妇”受害者意见，还存在诸多秘密条款，包括韩方曾向日方承诺说服涉“慰安妇”问题市民团体接受该协议，不援建海外和平少女像等。

韩日“慰安妇”协议自2015年签订以来招致韩国民众批评不断，不少人认为该协议在诸多重大原则性问题上全盘接受日方立场，呼吁修订相关条款或干脆废除协议。文在寅出任总统后，韩方多次对这份协议表示不满。去年7月31日韩国成立专案组重新审议协议，结果将为韩政府决定是否改动或推翻协议提供重要支持。

调查报告公布后，引发韩政界和舆论一片哗然，批评者认为该协议是“韩国现代史的屈辱”和“外交悲剧”。韩国执政党共同民主党方面呼吁，“慰安妇”协议问题关系到受害者伤口的真正治愈，韩国朝野应跨越党派合力解决。韩国在野党正义党代表李贞味批评，该协议存在“阴阳”两面，朴槿惠政府在闪电达成协议后矢口否认存在幕后协议，这是对国民赤裸裸的欺骗，暴露出更严重的问题。

日本：若修改两国共识，“日韩关系将变得难以管控”

针对韩国政府修改“慰安妇”协议的意图，日本政府立刻针锋相对，予以反击。担任日韩议员联盟干事长的自民党前官房长官河村建夫2017年12月28日与日本首相安倍晋三会见后称，“文在寅的发言令人非常不解。他应该清楚废除共识会对日韩关系造成怎样的后果。”

韩国外交部公布的报告同时也遭到了日本政府极力反对。日本外相河野太郎2017年12月27日发表谈话称，日韩“慰安妇”协议是两国政府间的共识，在国际社会也获得“高度评价”，断不能接受韩国修改共识，日方要求韩国切实履行共识。河野称，不认为达成共识的过程中存在问题，警告若韩国政府试图根据报告修改共识，则“日韩关系将变得难以管控”。

除了“慰安妇”问题，韩国和日本媒体围绕领土争端及安倍或将缺席平昌冬奥会开幕式等问题也大打“口水战”。2017年12月28日至29日，韩国在独岛（日本称“竹岛”）及周边海域举行例行守岛演习。韩国海军表示，演习旨在防范外敌入侵韩国领土。此次演习遭到日本政府强烈抗议。日本政府通过东京和首尔的外交渠道向韩方表示，竹岛是日本固有的领土，无法接受这次演习，强烈要求韩国停止军事演习。

由于韩国此次军演恰逢韩日围绕“慰安妇”问题发生龃龉之时，引发外界对于韩日关系可能进一步紧张的猜测。被问及守岛演习与韩国外交部公布日军“慰安妇”协议审查结果有无关系时，韩军人士澄清称，这场例行演习策划于一个月前。不过，韩国《京乡新闻》报道称，虽然韩国军方称此次演习日程早已确定，但在专案组公布协议调查结果、总统表态的情况下，紧接着进行独岛防御演习，必定会让韩日关系陷入新一轮的紧张。

针对日本媒体有关首相安倍晋三或将缺席今年2月举行的平昌冬奥会开幕式的报道，韩国《东亚日报》评论称，在韩国没有公开宣布要废除“慰安妇”协议或重新谈判的情况下，日本就韩日关系做出种种表态，以两国关系为由对韩国进行要挟，实属不妥。评论称：“日方不出席平昌冬奥会，一副傲慢的样子，是给韩国国民伤口撒盐的行为。”

舆论：“慰安妇”问题仍是横亘在韩日两国之间的一道坎

有韩国舆论指出，“慰安妇”问题依然是横亘在韩日两国之间的一道难以跨越的坎。文在寅政府在“慰安妇”问题上立场鲜明，可能会要求重新谈判或者修改协议，但也不希望因“慰安妇”问题影响韩日关系。

韩国《首尔经济》评论称，解决“慰安妇”问题的关键是要求日本深刻反省、恢复受害者名誉，而韩国前政府的行径却相去甚远，反倒是实际上顺应了日本方面说服涉“慰安妇”团体、停止使用“性奴隶”措辞、不在海外援建竖碑的要求。评论也指出，纠正错误的协议是必须的，但废除或修正绝非易事。一方面推翻国家间达成的协议会有损国家信誉，另一方面更改或废除“慰安妇”协议或将让韩日关系迅速冷却。

韩国东北亚历史财团研究委员都时焕则表示，日本军“慰安妇”问题是违反人权的罪行，有违国际社会的普遍价值，在可能引发外交摩擦的忧虑前，应顺应民意、以国家利益为先，韩国政府应以堂堂正正态度表明立场。

日本明治学院大学教授张宏波长期以来一直密切关注包括“慰安妇”在内的战后和解问题。张宏波在接受本报记者采访时表示，在日本发动的侵略战争的罪行及责任问题上，日本政府没有彻底追查真相、明确责任，并真诚反省谢罪，保证历史悲剧不再重演。“非常遗憾，在‘慰安妇’等问题上，我们既看不到日本政府对受害者人权与尊严的重视，更看不到在解决战争犯罪问题上国际社会已经形成的共识。对日本来说，在对历史认识中，最为重要的是对待历史事实、对待责任的态度，并以国家意志将其传承下去。这才是理顺日本和韩国等国关系的关键所在。” （本报驻韩国记者 陈尚文 本报驻日本记者 刘军国）

（本报首尔、东京1月1日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月02日 21 版）

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