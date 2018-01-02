开辟更加恢弘的外交新格局（钟声）

2018年，全面贯彻中共十九大精神的开局之年，中国新气象将引领中国外交走向更加恢弘的新格局

1月1日，8名礼号手在天安门城楼上吹响号角，北京迎来新年的第一缕曙光。习近平主席十九大后首次发表的新年贺词传遍世界，象征新时代的号角振奋人心。“习近平新年誓言持续推进改革”“中国将积极推动‘一带一路’建设”“中国将在所有重大国际问题上有话说”“北京将是‘国际秩序的维护者’”……各国媒体的关注点不同，但从这些报道中可以读出，中国携手各国共同开辟人类更加繁荣、更加安宁的美好未来备受期待。

刚刚过去的2017年，既是中国发展史上极不平凡的一年，也是中国与世界关系发生深刻变化的关键一年。“如果说以前的大会决定了国家的未来，那么这次大会决定的就是世界的未来。”国外媒体如此评价中共十九大。这样的评价既基于中国自身发展进步对世界的影响，也基于中国在世界舞台上驰而不息的主动作为。面对世界百年未有之大变局，中国积极投入全球治理和国际合作，为世界注入稳定与繁荣。2018年，全面贯彻中共十九大精神的开局之年，中国新气象将引领中国外交开辟更加恢弘的新格局。

改革开放政策的全球号召力更加深入人心。2018年，中国将迎来改革开放40周年。“21世纪始于中国的1978年”，英国知名学者马丁·雅克多年前作出如此判断，如今世界对此认识更为深刻。40年来，在中国日益走向世界、世界日益走向中国的历史进程中，中国与世界的关系实现了历史性变化。一个在40年中人均国内生产总值增长40多倍的国家，带来的不仅是国际格局重心的转移，更是全球发展理念革新。有美国媒体日前就指出：“定义我们这段历史时刻的，可能是中国惊人的经济崛起。”以隆重纪念改革开放40周年和开创性地举办中国国际进口博览会为契机，中国改革开放政策的先进性将更为世界熟知，中国特色社会主义道路的理论价值和实践意义将更为彰显。

中国智慧和方案将继续助力解决世界性问题。“‘一带一路’建设将继续是国与国合作的旗舰”，麦肯锡咨询公司最近在题为《2018年我们能从中国期待什么》的文章中指出。逆全球化阴云不散，世界面临经济发展和国际合作动力不足双重难题。2018年将迎来“一带一路”倡议提出5周年。5年来，共建“一带一路”在世界范围内编织起广泛的互利合作网络，让中国梦与世界梦更加交融。去年中国成功举办首届“一带一路”国际合作高峰论坛，让国外媒体看到“这个亚洲大国已不再是国际舞台上的一个普通角色，而是世界议程的领导者”。新的一年持续推进“一带一路”这一世纪工程，仍将是中国对世界和平繁荣未来的主要贡献。

两场峰会将让世界见证中国构建人类命运共同体的新作为。时隔6年，上海合作组织峰会将再次在中国举行。时隔12年，中非合作论坛峰会也将再次在中国举办。前者着力推动中国与周边国家合作，后者将成为加强中非团结合作的新契机。与去年的金砖国家领导人厦门会晤一样，两次峰会将凸显新兴市场国家和发展中国家在国际格局中的重要地位和作用。上海合作组织成员国、观察员国领土总面积占全球陆地面积1/4、人口接近世界的一半，中国与非洲分别是世界最大的发展中国家和发展中国家最集中的大陆，人口近25亿。以构建新型国际关系和人类命运共同体为目标，两场盛会将为世界合作共赢的历史打上深深中国印记。

新的一年，新的足音，中国特色大国外交的步履坚实有力。始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，中国矢志不渝的追求，势将更加广泛、深入地影响世界。

《 人民日报 》（ 2018年01月02日 21 版）

(责编：袁勃、徐祥丽)