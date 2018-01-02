印度就业陷入持续放缓困境

《印度快报》网站近日发表题为“数据显示陷入就业危机”的报道称，多个部门采集的数据证实，印度创造就业速度在减慢，数据的缺乏不能成为就业下滑的借口。印度总理莫迪上任之初，承诺每年要为印度创造1000万个就业岗位。但由于缺乏就业统计数据，目标是否达成在过去几年都模棱两可。政府为此专门成立了一个小组，通过多个数据源和调查研究证实，过去几年印度就业持续放缓。

公众感到经济增长并没有创造就业

印度年度就业数据显示，来自10人以上就业企业中，印整体就业人数从2014年的4.8亿下降至2016年的4.6亿。在所有行业中，仅有批发和零售业一个部门就业有所增长，制造业部门（包括加入工会的和没有加入工会的企业）就业同期从5140万降至4810万。

从年度产业数据来看，加入工会的制造业部门2015年仅增长了31.5万人，其中85.02%为合同工；2016年增长约为40万，2017年预计30万。

印度统计局下属的国家样本采集中心最新数据表明，没有加入工会的制造业企业整体就业人数从2011年的3488万增长到2016年的3604万，其中不雇佣工人的家庭作坊占据了新增人数的大半。另一方面，至少雇佣一人以上的非家庭作坊企业全部就业人数下降了67万。家庭作坊性企业工资低，生产力也低。因此，没有加入工会的制造业企业就业上涨的人数就显得牵强。

根据印度国家职业服务网站的数据，2016年3月，该平台有3625万人注册寻找工作，截至2017年10月，人数上升至3992万。该数据进一步支持了创造就业的步伐与工作需求之间的巨大鸿沟。

印度《经济时报》日前报道，缺少就业岗位成为莫迪政府的梦魇。印度储备银行近期发布的消费者信心指数显示，公众感到经济增长并没有创造就业，43.7%的受访者感到就业形势恶化。实际上，自2011年开始，印度的就业率就持续下滑，印度官方的失业数据没有反映真实就业情况。

多重因素叠加，就业困境不是短期现象

“石英”网站印度版近日报道称，更多证据显示印度已陷入就业危机。根据印度经济中心数据，仅在2017年1月—4月就有150万人失业。报道称，莫迪政府试图创造就业，却创造了8年来就业的最低纪录。就业危机持续加重的趋势造成印度薪资也在下降。相比2016年薪资增长11.85%，2017年涨幅降至8.36%。零售业薪酬则是大幅下滑，涨幅为-5.9%。《印度快报》近日发表题为“贬值的学位”报道，称受就业形势恶化影响，近些年人们对学位越来越不感兴趣。全印技术教育委员会数据显示，2017年印度3291所工程院校总共需要招生155万学生，但目前空缺高达51%。

印度国民经济关系研究理事会研究员舒赫波·卡汗对本报记者说，印度就业危机加重短期原因是“废钞令”和2017年7月出台的商品与服务税的叠加后果，尤其是“废钞令”对中小企业打击严重，使2017年成为印度就业非常困难的一年。

卡汗认为，莫迪上台以来大力发展“印度制造”，想尽办法创造就业。然而，印度各邦和中央有超过200多个劳动方面的法律，1926年的《贸易工会法》规定7人以上的公司就要建立工会；1948年的《工厂法》规定雇佣10人以上的制造业公司要严格限制工人工作时间，工人越多工作限制条件越多；劳工部也立法规定解雇任何工人都需要获得批准。公司扩张意味着更高的成本，这使得84%的印度制造业公司都限定在中小企业。印度工业基础薄弱，数量众多的劳动法严重束缚了制造业的发展和增长，使得印度尽管经济增长很快，但来自经济扩张和创新的就业红利得不到释放。

《经济时报》报道称，印度在就业方面的困境不是短期现象。上世纪90年代，市场化改革后的印度经济每增长一个百分点，就业仅增长0.2%。这意味着经济年均增长10%，就业增长为2%。印度的就业危机来自于其经济的结构性矛盾。（本报驻印度记者 苑基荣）

（本报新德里电）

《 人民日报 》（ 2018年01月02日 22 版）

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