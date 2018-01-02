蒙古国牲畜头数达到史上最高

据新华社乌兰巴托2017年12月31日电 （记者阿斯钢）据蒙古国国家统计委员会公布的数据，到2017年年底，蒙古国牲畜头数达到历史上最高的6620万头只，人均拥有牲畜头数在世界上名列前茅。这个草原国家再度证明自己“畜牧业王国”的地位。

数据显示，蒙古国通常指的“五畜”——牛、马、骆驼、绵羊和山羊数量均比上一年有大幅增加，其中，绵羊和山羊的增幅较大。统计官员表示，国际市场对羊绒的需求直接刺激和影响了该国牧民养山羊的积极性。

但是，随着牲畜头数的迅速提高，蒙古国草牧场已不堪重负，草原荒漠化已成为严峻的问题。畜牧业专家呼吁政府尽早采取措施，控制牲畜头数，加强畜牧业的集约化经营。

《 人民日报 》（ 2018年01月02日 22 版）

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