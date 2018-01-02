拉美：通胀背后的故事（经济透视）

由于通胀持续下行，巴西央行近日下调联邦基准利率至7%，成为巴西自1999年以来的最低基准利率。几乎同时，阿根廷宣布发行面值为1000比索（1美元约合17.2比索）的纸币，以应对持续通胀而导致的小额纸币使用不便问题。

巴西地理统计局预计2017年通胀率将低于3%；阿根廷2016年的通胀率高达39.2%，2017年前11个月累计为20.9%。两个拉美大国，经济结构相似，通胀形势缘何截然不同？笔者认为，关键原因是两个国家的货币政策取向不同。

巴西央行致力于确保货币购买力。上世纪90年代，巴西经历过恶性通胀，进入本世纪以来，巴西央行严格执行通胀目标制的政策定位，即使在2015、2016年经济负增长超过3.5%的严重衰退期间，央行仍以遏制通胀为目标，坚持基准利率高于通胀率的做法。例如，2015年巴西的通胀率为10.67%，央行则把利率上调到14.25%。高利率虽然有效遏制了通胀，稳定了购买力和汇率，但也让巴西付出了沉重代价：经济连年负增长，2017年情况更加严重；失业率不断走高，2016年为11.5%，2017年上半年的统计数据表明，失业率已高达13.6%。遏制通胀使巴西的经济增长和社会就业均遭受了巨大压力。

与巴西不同，阿根廷央行的政策目标涵盖货币稳定、金融稳定、促进就业和社会公平。实际上，阿根廷央行在本世纪的多数年份都采取了明显宽松的货币政策，特别是在2008年国际金融危机爆发、2011年大宗商品价格下跌这两个节点之后，阿央行更注重促进就业和增长，忽视了对货币稳定的追求。这种货币政策的后果是恶性通货膨胀的出现。从2011年至今，阿根廷的通胀率每年都超过20%。受持续通胀的影响，阿根廷比索汇率也不断贬值：2001年比索兑美元为1比1，到2017年底，汇率已贬至大约17.2比1。

拉美国家货币政策背后，还涉及不同政党的政策取向。过去十几年，大宗商品价格景气周期中，巴西、阿根廷、委内瑞拉等国都推行了积极的财政扩张和社会福利扩张政策。现在回过头来看，这些政策是不可持续的，并留下了不可承受之重。根据穆迪的研究报告，2010年至2016年间，巴西政府的开支占GDP的27%，其中55%用于社会福利支出，25%用于支付债务利息。这些刚性的财政负担，已经大大超出巴西的财政支付能力。通常讲，拉美左翼政党追求福利优先，右翼政党追求发展效率优先。这两种政策取向之间的摇摆，也是拉美经济动荡的因素之一。

从积极的一面看，目前巴西终于暂时控制住了通胀，当前的低通胀率为下一步央行采取宽松货币政策提供了空间；而阿根廷政府通过两年来的努力，使过去遗留的通胀压力得到了较大释放，未来有望走上比较健康的增长道路。（范剑青）

《 人民日报 》（ 2018年01月02日 22 版）

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