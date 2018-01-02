留学美国为何不那么美了

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近日，美国国际教育学会发布年度调查报告显示，2016年度美国在读国际学生总数增速出现放缓迹象，2016年度首次赴美求学国际学生数量与前一年相比，下降了近1万人。这是12年来，该数字首次出现下降。

国际教育学会于2017年9月、10月联合其他9家教育行业协会对500家美国高校开展的另一项调查表明，2017至2018学年美国高校吸收国际学生增速放缓的态势继续显现，且新生入学数进一步出现了7%的下降。

非知名高校国际学生数量下降明显

根据美国国际教育学会年度报告，2016至2017学年，美国高校在读国际学生总数大约为108万人，增幅仅为3%，与前些年7%到10%的增幅相比，增速放缓明显。

报告调查项目负责人、国际教育学会研究部主任里耶卡·班达里博士接受本报记者采访时表示，目前众多美国高校正为国际学生赴美求学热情下降而感到担忧，不少高校认为美国国内的社会政治因素，例如签证政策以及校园安全状况等，正影响国际学生的求学决定。

加剧美国高等教育界担忧的是，有研究表明，2017至2018学年国际学生赴美热情将继续降温。6家美国高等教育协会在2017年曾联合开展了一项覆盖全美250所高校的调查，以衡量申请2017年秋天入学的国际学生情况。结果显示，39%受访高校表示国际学生申请数量出现了下降，而申请量上升的高校只有35%，26%的高校则表示没有明显变化。2016年度，中国与印度两国留学生占美国国际学生总数47%，但该项调查表明，25%受访美国高校表示2017年来自中国学生的本科就读申请数下降，26%受访高校表示来自印度学生的本科就读申请下降。

班达里告诉记者，当前不同地区、不同类别高校遭遇的情况不完全一样，例如中西部地区高校以及得克萨斯等州的高校，国际学生热情“退潮”趋势反映得更明显。同时，非知名高校对于国际学生数量下降的担忧更强烈。据报道，艾奥瓦大学2017年秋季国际学生入学总数为3564人，而2015年该校入学国际学生则有4100人。2016年秋，中密苏里大学有2638名国际学生入学，但2017年秋季只有944名。

政治生态与安全状况影响留美热情

美国高等教育界普遍认为，当前美国纷争不断的政治生态与公共舆论影响了国际学生赴美求学的热情。

美国国际教育工作者协会首席执行官、美国国务院前助理国务卿埃斯特·布里默认为，国际学生家庭普遍注意到了美国的一系列新闻，例如美国政府推出旅行禁令。来自被纳入旅行禁令名单国家的留学生出国参加学术会议或者回国探亲之后可能发现自己无法重新进入美国，预计大约1.7万名学生将受禁令直接影响。潜在的留学生更大的担忧是，一系列新政策与公共讨论反映出美国对待国际学生的态度有了变化——2017年7月，甚至一度有消息传出，美国国土安全部正考虑推出新规，要求美国在读国际学生每年重新申请签证。

美国惠顿学院院长丹尼斯·汉诺此前在《华盛顿邮报》网站撰文指出，“我们的政治气候才是问题所在”。汉诺以自身经历举例指出，当前美国公共舆论风波不断，正让更多国际学生将目光转向别处。惠顿学院2017年曾推出一项专门为战乱国家学生设计的奖学金，且在发放时侧重考虑来自被纳入旅行禁令国家的学生。此举引起了美国国内自由派的广泛支持，但在保守派人士中引起了愤怒，甚至许多校友、捐赠者也出面明确表示反对。

美国社会愈来愈频繁发生的枪击事件、仇恨言论等，也被认为影响了国际学生的选择。2017年早些时候，一名印度裔工程师在堪萨斯城遭枪击死亡，该案主犯被曝出是出于种族仇恨行凶。此事在印度国内引起广泛关注，印度驻美使馆还一度介入。在高校看来，类似事件影响了印度学生赴美求学的积极性。位于俄勒冈州的波特兰州立大学2017年印度学生申请数下降了37%。该校校长维姆·维维尔在前往印度南部城市海德拉巴与数位被该校录取的印度学生见面后表示，这些学生的家长普遍对孩子在美国的安全状况担忧。

与此同时，在吸引留学生方面，各国大学的竞争也在加剧。据美国全国广播公司财经频道报道，当前加拿大高校对国际学生的吸引力显著提升，多伦多大学国际学生申请数增加了20%，威尔弗雷德·劳里埃大学国际学生申请数增加了32%。分析认为，更多学生在美国与加拿大高校间选择后者，因为后者就学成本更低。有统计显示，国际学生在加拿大公立大学就读本科一年学费平均为17264美元，在美国则是24930美元。事实上，更多美国学生也正因为成本因素选择赴国外求学。2016年，超过32万美国学生选择赴国外攻读学位，比前一年增加了4%。

美国教育界担心大学开放性与竞争力受损

2006年以来，美国高等教育国际化经历了一段黄金期，国际学生数量增加了85%。正因为已经习惯了前些年的快速增长，当前国际学生赴美热情下降趋势引起了美国高等教育界的普遍担忧。

这其中不乏经济层面的考虑。根据美国商务部的数据，2016年度，国际学生给美国带来的收益达到390亿美元，包括学费、住宿与生活支出等。大约2/3的在读国际学生从美国以外获得学习生活经费。具体到每一所高校，国际学生入学带来的经济好处也是明显的。加州大学洛杉矶分校校长吉恩·布洛克不久前就曾坦承，加州以外学生缴纳的高额学费，让学校有足够的经费提供更多教育项目，进而为所有学生带来益处。

“美国吸引国际学生的情况是衡量美国国际角色的晴雨表。” 美国国务院高级顾问瑞克·露丝此前在公开活动中如此表示。目前，美国高校普遍担忧美国政治生态中孤立主义抬头，并将逐步影响到大学的开放性与竞争力。哈佛大学教授约瑟夫·奈最近在一篇长文中写道，当前美国社会民粹主义抬头，其诉求更接近历史上19世纪反移民的无知党以及麦卡锡、乔治·华莱士版本的民粹主义，特点正是仇外和追求与外界隔离。

一直以来，美国教育界普遍认为，国际学生进入美国，增加了校园多元性，有助于打造更加富有创新性的学术环境。正因为有感于美国一直引以为傲的教育优势被削弱，美国国际教育学会会长艾伦·古德曼在年度报告发布后指出，“各国争夺人才的竞争正在加剧，美国高校积极主动接触国际学生很重要，美国保持其学术大门的开放性更是至关重要”。（本报驻美国记者 郑 琪）

（本报华盛顿电）

《 人民日报 》（ 2018年01月02日 22 版）

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