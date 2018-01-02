一江情谊连六国（观点）

亚洲有一条国际河流被赋予了“东方多瑙河”的美誉。这条河在中国境内称为澜沧江，在国外则称湄公河。它像一条血脉，将中国与东南亚中南半岛的缅甸、老挝、泰国、柬埔寨和越南五个国家紧密相连。鉴于这种天然的密切关系，在2014年11月的第十七次中国—东盟领导人会议上，中国政府提出澜沧江—湄公河次区域可持续发展倡议，提议建立澜沧江—湄公河合作机制。

倡议一经提出，便得到湄公河各国积极响应。2016年3月23日，澜沧江—湄公河沿岸六国——中、泰、柬、老、缅、越领导人聚首海南三亚，从领导人层面正式启动澜湄合作机制，共同打造澜湄国家命运共同体。此后一年多来，这一新型合作机制的建设进展迅速。2017年3月10日六国共同在北京正式成立澜沧江—湄公河合作中国秘书处，使得这一合作机制有了制度化的平台。2017年11月，习近平主席在十九大后的首次出访便选择了越南和老挝这两个湄公河流域国家。2017年12月15日在中国云南大理举行的澜湄合作第三次外长会，核定了合作机制的制度和合作项目的落实。

澜湄合作的真正价值体现在一系列具体领域的合作项目中。在政治方面，六国保持着从国家领导人到各级官员的密切互访和沟通。六国在联合打击跨国犯罪问题上进行深度合作。农业经济是合作的重要领域，六国已采取积极有效措施推进农业技术交流与农业能力建设合作，合作建立农业技术促进中心，建设优质高产农作物推广站（基地），加强渔业、畜牧业和粮食安全合作，提高农业发展水平。六国还成立了澜湄水资源合作中心、环境合作中心和全球湄公河研究中心和合作减贫联合工作组，各国将合作推动落实“东亚减贫合作倡议”，在湄公河国家开展减贫合作示范项目。在人文方面，双边人员往来每年早已超过1500万人次。中国和湄公河五国互派留学生总数超过6万人，各类中国电视节目深受湄公河国家民众的喜爱。澜湄流域国家职业教育结成联盟，将建立澜湄国际职业学院。人民日报社主办的澜湄合作媒体峰会为形成沿江民心相通和流域共生共荣的“澜湄意识”营造良好舆论氛围。显然，澜湄合作机制正式启动以来，以其务实高效、项目为本、民生为先的深入合作，充分展现了一种“澜湄速度”和“澜湄效率”。

澜湄合作不做高大上的“清谈馆”，要做接地气的“推土机”。澜湄合作机制最大的特点是直接惠及各国民生，直接响应所有成员国最迫切的需要。确实，澜湄合作机制对沿江国家和人民间的命运共同体的建构具有决定性意义。第一，践行互联互通。沿江六国在澜湄合作机制内实现了政策沟通、道路联通、贸易畅通、资金融通和民心相通。第二，促进亚洲整合。澜湄合作加强了中国与东盟共同体建设规划的对接，成为东亚经济共同体建构的一个扎实地桩，更是“一带一路”倡议下联结东北亚、东南亚和南亚的有效平台。第三，强化南南合作。澜湄沿岸国都是发展中国家，通过深度合作将使这一发展相对落后的次区域获得脱贫致富的巨大动力，从而更好地落实联合国2030年可持续发展议程，建成南南合作的成功范例。

总之，澜湄合作的有效推进，已给沿江人民带来了实在的利益，正在提升沿江国家的经济发展水平，不远的将来，澜湄次区域将成为亚洲和平与繁荣的美丽而具有魅力的闪亮之地。（作者为外交学院外交学与外事管理系教授 苏浩）

《 人民日报 》（ 2018年01月02日 23 版）

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