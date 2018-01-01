开年世界经济新洞察之一：迈向“轻现金社会”

“轻现金社会”正悄然而至！从理论概念到实际生活，“轻现金社会”正在改变世界。观察家认为，随着电子支付急速发展，现金支付在交易中的比重不断降低，经济学家构想的“轻现金社会”已触手可及。

哈佛大学教授肯尼斯·罗格夫在其最近出版的《现金的诅咒》一书中描绘了这样的未来：２０美元以上的大额纸币被废除，大额支付全部利用手机和银行卡完成；小额货币被铸造成硬币，将无限期存续下去。

金融科技的迅猛发展，令纸币这种已有千年历史的交易媒介，在２１世纪初遭遇巨大挑战。波士顿咨询公司的最新研究报告称，过去两年已成为全球支付行业发展的分水岭，预计到２０２０年，电子交易将占全球交易总规模的２０％。

移动支付引领“去现金化”新浪潮

在街头买一串糖葫芦也能扫码支付如今在中国已不是新闻。据互联网研究机构易观统计，２０１７年第三季度，中国第三方移动支付交易规模已达约２９．５万亿元人民币，同比大幅增长２２６．２％。而在仅仅数年前，这一数字还接近于零。

全球知名咨询公司麦肯锡最近发布的一份报告指出，中国已成为全球最大移动支付市场，２０１６年移动支付交易额相当于美国的１１倍。而据调研公司益普索的一项问卷调查，２６％的中国受访者表示出门只带不超过１００元人民币的现金，１４％的人已不再携带任何现金。

在欧洲首个发行纸币的国家瑞典，如今从购物、缴纳账单税费到公共交通购票，人们几乎都通过电子支付来实现。其中，手机应用成为近年来最流行的电子支付手段之一。瑞典央行数据显示，目前该国仅有２０％的交易是用现金完成的。

据挪威工商联合会的一份研究报告，目前８３％的挪威人使用银行卡支付，日常使用现金的人群比例只有约５％。尤其是近两年来，移动支付在挪威发展迅速，最流行的移动支付应用Ｖｉｐｐｓ目前已拥有２６０万用户，占该国总人口的一半。

２０１７年，巴西通过非现金支付方式完成的商品交易数量预计首次超过使用现金支付的数量。巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯说，以前在巴西，纸币和支票是最重要的支付手段，但现在已逐步让位于电子支付。虽然目前巴西大部分电子交易仍然通过电脑进行，但未来将逐步被手机应用取代。

在新加坡，发展已经比较成熟的以银行卡为主的非现金支付也开始迈向移动支付这一新域。大华银行提供的数据显示，目前，新加坡约６９％的消费通过电子支付方式完成，去年移动支付交易额预计近５０００万新元（１美元约合１．３４新元）。

即使在印度这样的传统现金社会，“去现金化”也在移动支付的推动下快速发展。号称“印度版支付宝”的Ｐａｙｔｍ去年用户数超过２亿，一跃成为全球第三大电子钱包，仅次于中国的支付宝和微信支付。

专家表示，在“去现金化”过程中，发达经济体的路径大都是从纸币到信用卡再到移动支付，而信用卡普及率仍不高的中国，基本跳过了信用卡环节，直接进入移动支付阶段。并且，中国的跨越式发展模式正在成为其他国家借鉴的榜样。

支付革命：自下而上的“去现金化”动力

分析人士认为，推动“去现金化”发展的一个重要动力，是消费者、企业和政府都能从这一变革中受益。

对消费者而言，“去现金化”意味着交易成本减少效率提高、遭遇抢劫和盗窃几率下降。对企业来说，可以大幅降低管理成本、节约人工开支及提升销售业绩。对政府来说，除能降低社会管理成本、打压地下经济及减少犯罪外，“去现金化”的最大益处还在于支付方式变革给经济带来的“催化剂”效应，如劳动生产率的提升、就业岗位的增加以及更为繁荣的经济。

维萨卡公司对全球１００个主要城市的研究表明，如果能大规模普及电子支付，这些城市每年的直接收益将高达４７００亿美元。并且，“去现金化”所带来的“催化剂”效应，将在未来１５年内令这些城市的经济扩张１２万亿美元。

正因如此，减少现金在经济活动中的作用成为越来越多国家制定经济政策时的重点考量之一。

专家指出，虽然政府有“去现金化”的意愿，但这种自上而下的努力收效缓慢。而以支付宝、微信支付、苹果支付等为代表的支付革命，和电子商务、共享出行等互联网经济结合，在短短数年时间内令“去现金化”获得了强大的自下而上发展动能。

全球支付平台公司Ｅａｒｈｔｐｏｒｔ公司首席执行官汉克·乌贝罗伊认为，以微信、支付宝为代表的中国移动支付革命，其最大特征是速度。新技术令以往需要数十年时间才有可能实现的电子支付转型、普惠金融等目标，有可能在短期内加速实现。

联合国贸易和发展会议近日发布报告预测，在不久的将来，人们将通过手机支付来完成各种商品和服务交易，信用卡的使用频率将下降。

艾瑞咨询甚至预测，未来，随着金融科技与移动支付加速结合，生物识别支付将取代手机扫描支付，成为推动“去现金化”进程的主力。

迈向“轻现金”而非“无现金”

罗格夫认为，尽管现金在未来交易中的比重将不断降低，但即便按照最极端的经济学假设，现金也不可能被彻底剔除。换言之，未来将是“轻现金社会”，而非“无现金社会”。

在“去现金化”程度已非常高的挪威，保守党提出到２０３０年废除现金交易的提议受到许多人质疑。反对者认为，取消现金交易会侵犯消费者的隐私权和选择权，导致弱势群体受歧视，而且面临电子支付系统风险。此外，取消现金也不能杜绝金融犯罪。

瑞典学者彼得·欧曼认为，尽管“去现金化”在瑞典发展迅猛，但要全面实现还不现实，其中一个阻力就是对新科技无法熟练掌握的老年群体的极力反对。

印度新德里政策研究中心研究员亚米妮指出，印度推广无现金支付还有很多问题需要解决，除了个人账户和银行终端设备等硬件不足以外，个人受教育程度也是一个重要限制因素。

在日本富士通总研经济研究所高级研究员赵玮琳看来，未来大额货币有可能消失，但现金交易不会完全消失，替代现金支付的基础设施将面临更多安全性问题。

更重要的是，现金并非仅仅具有法定的交易媒介功能，更承载了政治、社会和文化意义。罗格夫说，或许，人类社会永远也无法摆脱现金。

未来，现金交易或许更多体现的是一种象征意义，或者是多种交易方式的一项必要补充。可以预见，数字化交易方式将发挥更为主流和重要的作用，“轻现金社会”将是一种常态和普遍现象。（参与记者：李晓渝、付一鸣、梁有昶、张淑惠、赵旭、陈威华、赵焱、钱铮）

(责编：朱欣(实习生)、常红)