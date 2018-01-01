国际观察：2018，这六大悬念牵动世界

２０１７年，世界经济复苏势头向好，而政治安全形势依旧复杂。一些旧问题得到解决，但新问题不断出现。展望２０１８年，世界将面临哪些悬念？

悬念一：“中东乱局３.０时代”如何演变

随着极端组织“伊斯兰国”土崩瓦解，中东地区主要矛盾发生变化，从反恐转向什叶派和逊尼派两大阵营间的对立。

如果说，２０１０年肇始的所谓“阿拉伯之春”引发突尼斯、埃及、利比亚、也门、叙利亚等国内乱，构成“中东乱局１.０时代”的话，２０１４年“伊斯兰国”冒头并“定都”叙利亚拉卡，则意味着中东乱局进入以反恐力量与恐怖组织较量为主要特征的“２.０时代”。

到２０１７年终，“伊斯兰国”垮台已成定局，为“２.０时代”画上句号。叙总统巴沙尔的地位得到巩固，支持他的伊朗和黎巴嫩真主党等什叶派势力欢欣鼓舞，而沙特等逊尼派国家越发担心中东出现从德黑兰、巴格达、大马士革到贝鲁特的“什叶派新月地带”。

２０１７年，沙特等国与卡塔尔断交、黎巴嫩总理哈里里辞职风波、也门胡塞武装向沙特首都利雅得发射导弹等一系列事件，凸显沙特与伊朗关系的全面恶化。

２０１８年，在美国、以色列等反伊朗势力推波助澜下，正在开启的“中东乱局３.０时代”如何演变牵动各方。

悬念二：“通俄门”之火烧向何方

美国检方对“通俄门”事件的调查近来取得重大进展，特朗普总统的前国家安全事务助理弗林认罪，调查矛头也逐渐指向特朗普的身边人。

但迄今为止，已公布并获证实的信息还不足以对特朗普本人构成实质性打击。分析人士认为，除非共和党在２０１８年国会中期选举后丧失众议院多数党地位，否则特朗普因“通俄门”遭弹劾的可能性不大。反过来，“通俄门”调查无疑不利于共和党中期选举选情，其悬念成为美国政坛一大变数。

此外，尽管俄罗斯总统普京和特朗普似乎“惺惺相惜”，但在“通俄门”调查和美国国会中期选举压力之下，２０１８年两国关系前景仍充满不确定性。

悬念三：西方反恐形势能否好转

２０１７年，西方反恐形势依然严峻。从伦敦到曼彻斯特，从巴黎到巴塞罗那，从赫尔辛基到斯德哥尔摩，欧洲国家恐袭频发，防不胜防。

美国也未能幸免。１０月１日，拉斯维加斯，“独狼”枪手扫射人群造成５９死、５２７伤；１０月３１日，纽约发生汽车撞人事件，８人死亡；１１月５日，得克萨斯州教堂枪击案造成４０多人死伤……

２０１８年，西方国家安全形势依然不乐观。

首先，“伊斯兰国”死而不僵，部分残余或会形成规模较小、形态各异的新的恐怖组织，从伊拉克和叙利亚溃散的“伊斯兰国”分子回流各国，成为安全隐患；其次，恐怖主义袭击日益“本土化”。从前一阵在欧美发动恐袭的人员身份看，有相当部分是移民后裔；再者，恐袭手段更多样，“独狼”式袭击显著增加。

在美国社会分裂加剧、欧洲内部矛盾加深、恐怖分子从中东转移的大背景下，西方又能有什么手段来摆脱反恐困境？

悬念四：朝美对抗能否出现转机

２０１７年１２月２２日，联合国安理会一致通过决议，对朝鲜实施更严厉的制裁。

２０１７年，朝鲜违反安理会决议多次试射弹道导弹，并于９月３日进行了第六次核试验。朝鲜加速核导研发对地区和平稳定构成了威胁，遭到国际社会一致谴责。

但同时也应看到，引发东北亚地区局势紧张的责任并不只在朝鲜一方。特朗普上台后，将朝鲜视作美国的“首要安全威胁”，并以“极限施压与介入”方针取代了前政府的“战略忍耐”政策，甚至在联合国大会发言时公然对朝发出动武威胁。

针对半岛局势，中方提出了朝鲜暂停核导活动、美韩暂停大规模联合军演的“双暂停”倡议与并行推进半岛无核化和建立半岛和平机制的“双轨并行”思路。俄罗斯也提出了解决半岛问题分步走设想。在此基础上，２０１７年７月４日，中俄发表联合声明，提出解决半岛问题的“路线图”。

朝美双方都应当认识到，以强硬对强硬的对抗方式只会让半岛局势陷入恶性循环，其可能带来的严重后果是双方都难以承受的，也会对整个东北亚地区稳定造成难以估量的破坏。只有落实中俄提出的“路线图”才能真正化解危机，维护地区和平稳定。

悬念五：美国经济和金融政策风险会否外溢

２０１７年世界经济表现为近十年来最佳。２０１８年有望延续复苏势头，但一个重大风险在于美国经济和金融政策变化可能带来的外溢影响。

货币层面，美联储加息和“缩表”的力度与节奏存在不确定性。一旦美国国内通胀压力加大，美联储或将加速收紧货币政策，从而对全球跨境资本流动、资产价格、汇率稳定等产生重大影响。

财政层面，特朗普政府出台的大规模减税政策可能导致一些资金回流美国，从而给新兴经济体的资本流动和汇率稳定带来挑战。

贸易层面，在美国将迎来国会中期选举的背景下，特朗普政府对外可能继续打“贸易牌”和“经济民粹牌”，从而导致国际贸易摩擦加剧。

悬念六：“量子霸权”争夺谁拔头筹

现在国防、金融等敏感领域所用密码，经典计算机可能要算１００年才能破解，而量子计算机真正面世后可能１秒钟就能攻破。业界认为，实现“量子霸权”，即量子计算机的计算能力超过经典计算机，需要能够真正操纵５０个左右的量子位。２０１８年有可能在这方面取得重大突破。

２０１７年１１月３０日出版的英国《自然》杂志同时刊出两项突破：美国哈佛大学研究人员宣布实现５１个量子位；美国马里兰大学研究人员宣布实现了５３个量子位。

各方在量子位数量上你追我赶，但尚未有宣称已实现“量子霸权”的。原来，光有“数量”不够，还得有“质量”，即通过量子纠缠等方式让这些量子位互相关联，才能有效利用它们进行量子计算。

这方面，中国科学家取得一些重要成果。中国科学技术大学研究人员２０１７年５月宣布实现１０个超导量子比特的纠缠，在基于超导体系的量子计算机研究方面获突破性进展。

２０１８年，“量子霸权”争夺谁能拔得头筹，不仅科技界瞩目，也是大国综合实力竞争的一个标志。（参与记者：赵卓昀、刘健、陈静、杜静、黄堃）

(责编：朱欣(实习生)、常红)