金正恩表示朝鲜有意派团参加冬奥会

新华社平壤１月１日电（记者 程大雨 吴强）朝鲜最高领导人金正恩１月１日在发表新年贺词时表示，朝鲜有意派遣代表团参加即将举行的平昌冬奥会，存在北南当局就此进行紧急会谈的可能性。

金正恩通过朝鲜中央电视台发表电视讲话时表示，今年朝鲜将纪念建国７０周年，韩国也将举办冬奥会，今年对北南双方来说都是有意义的一年。不久后将在韩国举行的冬奥会是展示民族地位的良好契机，朝鲜真诚希望此次冬奥会成功举行。

金正恩说，朝鲜有意采取包括派遣代表团在内的一切必要举措，北南当局有可能就此进行紧急会谈。作为血脉相通的同一民族，对于同胞举办的活动给予帮助是应当做的事情。

金正恩表示，为改善北南关系，也为保障北南双方预定将举行的重大活动，应首先从缓和北南尖锐的军事紧张状态、营造朝鲜半岛和平环境开始，停止在朝鲜半岛进行的一切核战争演习，不做激化形势举动，积极营造民族和解氛围。

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