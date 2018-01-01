伊朗总统回击特朗普干涉性言论

新华社德黑兰１２月３１日电（记者 马骁 穆东）据伊朗新闻电视台２０１７年１２月３１日报道，伊朗总统哈桑·鲁哈尼３１日发表讲话，回击了美国总统特朗普发表的干涉性言论。

鲁哈尼说，特朗普几个月前污蔑伊朗支持恐怖主义，是彻头彻尾的反伊朗分子，无权对伊朗人民品头论足。

在回应近期伊朗多地发生抗议活动时，鲁哈尼说，人民可以理性表达诉求，提批评建议是宪法赋予的权利，但必须有助于改善国家境况和人民生活，暴力活动以及破坏公共财物的行为，其性质则与此完全不同。

近来，伊朗多个城市发生抗议政府的游行示威活动，表达对当前民生状况的不满。３０日，抗议活动蔓延至首都德黑兰。也有不少民众走上街头，声援政府。截止３１日夜，首都德黑兰抗议活动基本平息，社会秩序基本稳定，但仍有大量警察在德黑兰街头巡逻。

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