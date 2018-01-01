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国际记者联合会：2017年全球至少81名记者殉职

2018年01月01日13:03  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 据法新社报道，全球最大媒体记者组织“国际记者联合会”（IFJ）12月31号公布的报告指出，2017年全球各地至少有81名记者殉职，另有超过250名记者受到拘禁或关押，对媒体工作人员的暴力和骚扰行径也剧增。

 国际记者联合会年度报告显示，2017年被杀害的记者人数与2016年的93人相比有所下降，也是过去10年来最低。国际记者联合会对此下降趋势表示欣慰的同时，也指出要警惕某种形式的自满。报告指出，记者死亡原因包括暗杀、汽车炸弹袭击和交火事件；墨西哥对记者而言最危险，今年共13人遇害。但也有很多记者在阿富汗（11人）、伊拉克（11人）和叙利亚（10人）的冲突区丧生。

2017年，有8名女记者遇害，其中两人在欧洲民主国家丧命，包括遭置放在车内的炸弹炸死的马耳他著名调查记者加利西亚（ Daphne Caruana Galizia）和被杀害的丹麦记者Kim Wall。

 另外，有超过250名记者于2017年受到拘禁或关押。(老任）

(责编：樊海旭、常红)
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