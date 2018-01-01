美媒积极评价习主席新年贺词

美国媒体也十分关注习近平主席的新年贺词，普遍认为，今年贺词突出了对民生话题的关注。

据统计，贺词的中心词之一就是“人民”，这与中共十九大报告200多次提“人民”一脉相承。习主席说“我为中国人民迸发出来的创造伟力喝彩！”“千千万万普通人最伟大”。他不仅强调了人民要有获得感、幸福感、安全感，还指出老百姓仍然有有操心事、烦心事。习主席还逐一列举了人民群众最关心的就是教育、就业、收入、社保、医疗、养老、居住、环境。

另外，一些海外媒体也注意到，习近平历年新年贺词都会有强调“实干”的句子流行，比如，“幸福不会从天降。我们要树立必胜信念、继续埋头苦干”，“大家撸起袖子加油干”等。2018年新年贺词中，习近平再次强调，要把中共十九大描绘的蓝图变为现实，“必须不驰于空想、不骛于虚声，一步一个脚印，踏踏实实干好工作”。

国际社会关注新年贺词中提到的一个重要话题，那就是：脱贫。放眼世界，中国对全球脱贫的贡献率超过70%。从习近平主席的新年贺词中，世界再次听到了中国对脱贫的承诺和计划。习主席说：2018年将迎来改革开放40周年，要将改革进行到底；到2020年，中国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，所以在3年的时间，全社会要行动起来，如期打赢脱贫攻坚战，将是首次整体消除绝对贫困现象。

最后，美国的媒体还提到习主席承认我们在民生方面的工作还有改进的空间，习主席承认“还有不少不如人意的地方”。承认还有不足，我想这正是一个自信大国，敢于直面问题和挑战的体现。

(责编：朱欣(实习生)、常红)