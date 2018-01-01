恐怖分子在印度袭击警局总部 致4名警察死亡2人伤

中新网1月1日电 据外媒报道，当地时间2017年12月31日早上，恐怖分子袭击了印度贾姆穆与克什米尔邦德印度中央后备警察部队(CRPF)大本营，造成至少4名印度警察死亡，2人受伤。

据报道，2名武装分子使用榴弹发射器袭击了普尔瓦马区的一家警局医院。此后双方开始了枪战，在整个射击过程中有4名执法机关人员牺牲，另有2人受枪伤并被送到医院，据医生表示，目前两人伤势稳定。

几个小时之后，警方武装人员成功包围了恐怖分子藏身的大楼，并成功将恐怖分子制服。

恐怖组织“穆罕默德军”(Jaish-e-Mohammed)宣布该起事件是其所为，并为此负责。

据悉，该组织主要在克什米尔地区内活动，并一直努力将这一地区从印度分离出去。这一组织被联合国列入恐怖组织名单。印度方面认为这一组织参与印度境内恐怖活动，并希望联合国安理会能够将该组织的头目马苏德·阿兹哈尔列入恐怖分子名单。

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