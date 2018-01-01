“宫心计”上演 特朗普遭美“闺蜜”打“小报告”

美国《纽约时报》１２月３０日披露，美国联邦调查局启动总统唐纳德·特朗普团队“通俄门”调查的动因是，美国最主要盟友之一澳大利亚向美方打了特朗普的“小报告”。

这家报纸以美国和其他国家４名前任或现任官员为消息源报道，２０１６年５月，特朗普竞选团队成员乔治·帕帕佐普洛斯告诉澳大利亚前外交部长亚历山大·唐纳，俄罗斯政府握有特朗普竞选对手、民主党候选人希拉里·克林顿的“黑材料”。同年７月，互联网开始曝出大量民主党内部电子邮件，澳方把帕帕佐普洛斯的话通报美方。

《纽约时报》说，“这份来自美国最密切情报盟友之一的第一手信息”引发联邦调查局警觉，从而成为促使这一机构着手调查“通俄门”的因素之一。美国其他盟友、包括英国和荷兰也提供了这类情报。

第二次世界大战后，美国与澳大利亚、英国以及新西兰、加拿大结成“五眼联盟”，共享情报。

《纽约时报》报道，唐纳与帕帕佐普洛斯通过一系列人际关系结识，唐纳当时担任澳大利亚驻英国大使。两人在伦敦一家高档酒吧见面期间，帕帕佐普洛斯告诉唐纳“黑材料”一事。

帕帕佐普洛斯２０１７年初受到联邦调查局调查，７月被捕，１０月初与检方达成认罪协议，承认先前接受调查期间没有就他与俄方人员之间的关联说实话。

俄罗斯坚决否认秘密干扰２０１６年美国总统选举，特朗普则坚称没有与俄方保持不正当联系。

澳大利亚是美国铁杆“小伙伴”之一。不过，特朗普就任总统后立即兑现竞选承诺，让美国退出跨太平洋伙伴关系协定。另外，根据澳大利亚和美国媒体的报道，特朗普就任伊始与澳大利亚总理马尔科姆·特恩布尔通电话时，就难民议题谈得很不愉快，以至于特朗普提前挂断电话。

《纽约时报》说，不清楚唐纳当时是否在向帕帕佐普洛斯套取信息，也不清楚澳方为何没有立即通报美方，而是等了两个月。

特朗普的白宫律师泰·科布拒绝直接回应这一报道，仅表示将继续完全配合“通俄门”调查，以便调查尽快结束。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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