泡温泉赏雪景 今冬体验一下这些冰雪旅馆

寒冬腊月，不少人喜欢溜冰滑雪，或者赏雪景，无惧寒冷。那要不要与寒冷更亲密接触一下？譬如入住冰雪旅馆。

瑞典北部村庄尤卡斯耶尔维的冰旅馆举世闻名，位于北极圈以北２００公里。那里的客房由不同艺术家雕刻而成，主题各异，从森林风格到希腊风格，从海洋主题到动物主题。不过，有一点相同：建筑和内部家具全部由冰块制成。

距离加拿大魁北克城２０分钟车程的地方也有一家冰旅馆，共有４４间客房，全部由冰雪建成。觉得冷？去室外泡泡温泉、洗洗桑拿去去寒气，还有丰富的休闲娱乐设施供暖身，也可以去冰酒吧小酌两杯。

坐落在阿尔卑斯山区的意大利拉克萨林温泉山区度假酒店自本月２０日开始推出特制冰雪客房，已经开始接受预订。不用担心山间冰天雪地冷得难以入睡，酒店会提供睡袋保暖。

如果计划带孩子去芬兰拉普兰地区看极光，不妨去一下拉普兰白雪乡村。据英国《镜报》报道，那里有雪客房、冰餐馆、冰酒吧、冰教堂，还有很多晶莹剔透的冰雕作品，完全是想象中的冰雪世界模样。（黄敏）【新华社微特稿】

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