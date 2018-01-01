德国2017：欧盟火车头为何“四顾心茫然”？

经济增长强劲、新增难民数持续回落、失业率再创新低、成功挫败多起恐袭……时值岁末，德国却似乎很难因这一年取得的成绩而欢欣鼓舞：即使最乐观的观察者也不得不承认，前所未有的不确定性正笼罩这个欧盟经济“火车头”。

新政府难产考验政党“公心”

12月31日，默克尔第十三次向全国发表新年献词。然而，这次献词的不同以往之处在于，她所领导的是“过渡政府”，她本人也成了“看守总理”。

就在9月底，默克尔还准备迎接如期开启的第四个总理任期。然而事与愿违，她所领导的联盟党尽管在九月的大选中以损失近九个百分点的得票率惨胜，却在三个多月后的今天仍然面临没有哪个政党公开表明愿意与之进入实质性组阁谈判的困境。

德国媒体称：“选举已结束三个月，而这个国家仍然没有一个新政府——这在现代德国历史上都是前所未见的”。

新政府为何难产？政治学家和观察家们有着不同的解释。但有一组事实是难以否认的，那就是联盟党和默克尔本人在2015年夏天那场史无前例、且影响延续至今的难民危机后，由于默克尔本人拍板采取几近于“大门洞开”“照单全收”的政策，带来了两大后果：

首先，德国绝非移民融合领域的“世界冠军”。短期内涌入的大量难民由于宗教信仰、生活习惯以及文化程度各不相同，在融入进程中与德国社会产生了摩擦，诸如“幼儿园禁止吃猪肉”“禁止蒙面”等新闻也引发了争议。

其次，难民危机高峰正在退去之际，德国2016年又接连爆发多起恶性恐袭，引发对国内安全以及反极端化不力的不满。默克尔本人以及联盟党在这一过程中承受了民调下滑的结果。

与此同时，最初以反对欧元和欧洲一体化为诉求的极右翼民粹政党德国选择党(AfD)则乘势坐大，在大选中一举拿下超过12%的选票。目前大有成为国会最大反对党的态势。

大选后，默克尔本来对与自民党、绿党组成所谓“牙买加模式”联合政府寄予厚望，却因自民党单方面退出而告吹。

如今，各界都在关注2018年1月7日将要开始的联盟党与社民党首次试探性谈判。

德国两大党能否放下党派之私，一起帮助国家渡过难关？社民党主席舒尔茨仍坚持不松口：这次谈判是开放式的，一切皆有可能。

邻国“打右灯”难民方案恐成“独角戏”

如果说组阁进程长期搁浅带来的是国内政治的强烈不确定和未知，那么重要邻国奥地利日前上台的新内阁则为德国力推的欧盟“同舟共济”式难民解决方案再度投上阴影。

31岁的奥地利人民党主席库尔茨早在担任外长时即已为德国人所熟知。

“德国是我们最重要的邻国，我们希望就所有重大政策得到德国的理解，但现在的确已超出我们的承受能力了。”这是库尔茨在难民危机高峰期发表的言论。而此次他选择与极右民粹色彩浓厚的自由党联合组阁，在德国和欧盟层面均引发奥“向右转”的担忧。

库尔茨担任总理以来的言论则明显更为强硬。他12月24日向德媒表示，欧盟根据配额向各成员国分配难民的政策是“一条歧路”，“强制各国接收难民的做法不会给欧洲带来帮助”。

在国内，库尔茨政府一上台便宣布收紧本已严厉的难民政策。今后，奥地利当局将有权收缴难民的现金和手机，以弥补难民福利开支、分析其真实身份。

而随着奥地利越发在立场上滑向抱团抵制德国推动的欧盟难民摊派方案的中东欧“维谢格拉德集团”(捷克、匈牙利、波兰、斯洛伐克)，德国在欧盟内部迫切需要更多“志同道合者”以“对冲”自身承受的压力。

另一方面，在法国总统马克龙力推雄心勃勃的欧盟改革方案之际，德国却迟迟未能形成一个拥有国会多数议席的联合政府，无力给予有效回应，客观上导致欧洲一体化进程如学者所言，某种意义上陷入“待机状态”。

2018：决断时刻即将到来

“这个世界不等人。”默克尔在新年献词中呼吁各方行动起来，在新的一年顺利组建一届稳定的政府。

这个欧盟(含英国)经济总量和人口第一大国未来何去何从，即将在一周后由该国政治家们作出决断。(完)（中新社记者 彭大伟）

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