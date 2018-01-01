外媒：英国首相1月可能进行内阁人事调整

中新网1月1日电 据外媒报道，英国首相特雷莎·梅1月可能罢免5名内阁成员，并进行一系列人事调整。

消息人士指出，教育大臣贾斯蒂·格里宁、保守党主席帕特里克·麦克洛克林、下议院议长李德森、运输大臣纪嘉林以及英国商务、能源与产业战略大臣格雷格·克拉克可能被免职。

消息人士称，首相特蕾莎还可能请求英国外交大臣约翰逊负责“脱欧”事务。约翰逊的助理透露，如果收到这种建议，约翰逊也未必会同意。

报道称，首相特雷莎·梅的副手、内阁办公厅大臣达米安·格林辞职后，这一职务可能由卫生大臣杰里米·亨特担任。

格林在议会办公室的电脑中存有大量不雅视频，因此被迫辞职。内部调查持续了近7周时间，结果显示，格林和律师隐瞒了他们知晓2008年办公室电脑发现有色情图片的这一事实。

最近数月来，这起丑闻发酵。格林多次坚称，警方并没有向他透露发现不雅视频的情况。格林的辞职是首相特蕾莎再次遭到的重击，近期以来多名内阁成员因丑闻辞职。

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