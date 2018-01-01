记者手记：德国总理的新年愿望

２０１７年，德国过得不容易。主流政党在联邦议院选举中遭遇不利局面，德国在新政府缺位的情况下跨入２０１８年。

２０１７年最后一天，总理默克尔发表新年讲话，呼吁德国增强凝聚力，努力在新一年尽快组建一个稳定的新政府。

默克尔的２０１７年可谓糟心：看似没有悬念的选举，却遭空前重挫；联合政府未能如期组成；盟友离她而去，留下不情不愿的社民党与她进行组阁谈判。

在２０１７年９月２４日的联邦议院选举中，联盟党和社民党得票率双双创下二战以来最差纪录，而德国选择党却历史性地进入联邦议院并成为第三大党。

社民党曾明确表示不再与联盟党组成大联合政府。默克尔必须要在盟友自民党之外再拉上绿党才能获得联邦议院多数。就在人们翘首以盼默克尔开启第四个任期时，自民党宣布单方面退出组阁谈判，默克尔陷入１２年来最严重的政治危机，德国面临重新大选、组成少数政府或让社民党态度转变三种可能。

在总统施泰因迈尔干预下，社民党改变态度。联盟党和社民党同意于２０１８年１月７日开始进行试探性谈判。届时联盟党和社民党若无法达成共识，德国将面临重新选举。

新一年，默克尔的头等大事是组成新政府，但这一任务并不容易。两党在难民政策等方面仍存在差异，社民党不少基层党员反对继续组建大联合政府。

让默克尔头疼的还有德国选择党。选举后，默克尔曾说，要用好的政策赢回选择党的支持者，但至今无法做出重要政策调整。如果联盟党和社民党的大联合政府如愿组成，成为最大反对党的选择党的影响力将进一步扩大。

新政府的缺位影响了德国对外行动力。有学者认为，随着美国政府进一步特立独行，西方国家需要德国多发挥“领头羊”作用。德美关系以及跨大西洋关系如何发展，将是新一年国际局势重要看点。

新政府的缺位让德国无法回应法国总统马克龙为改革欧盟提出的宏伟计划。默克尔期待新政府早日组成，从而在英国“脱欧”后继续深化欧洲一体化进程。她在新年讲话中说，德国的未来与欧盟紧密相连。

欧洲学院客座教授、资深德国社民党党员格哈德·施塔尔说，欧盟议题将是社民党参与联合政府的一个重点，但在联盟党内部，基社盟对欧盟改革持保守态度，这种局面可能会增加未来执政的难度。（新华社记者 任珂）

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