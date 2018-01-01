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英首相称脱欧方面获进展 商界：希望得到明确答案

2018年01月01日10:48  来源：中国新闻网
 

综合报道，英国与欧盟2017年完成首阶段脱欧谈判，下一步将讨论双方的过渡期安排和贸易协议。英国首相特蕾莎·梅表示，2017年是英国在脱欧方面取得进展的一年，2018年将重新展现自信和骄傲，继续就达成脱欧协议取得良好进展。

特蕾莎·梅表示，英国在新一年将致力推动经济，以应付未来挑战，建立一个更繁盛和公平的社会，让所有人受惠。

她指出，英国政府会平衡公共开支和债务负担，扫除职场性骚扰问题，令偏见和歧视从社会上消失。

在国际事务方面，英国会继续打击极端主义、应对气候变化和处理海洋塑料垃圾污染。

不过，代表英国数千间公司的英国商会表示，商界认为英政府在2017年陷入对立和混乱，若要同时在脱欧和经济层面上应付挑战，需有良好领导能力、连贯性和清晰立场，对于政府尚未交代脱欧后的事宜，商界已渐渐失去耐性，并希望得到明确答案。

(责编：朱欣(实习生)、常红)
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