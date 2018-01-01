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反击特朗普！巴勒斯坦宣布将召回巴驻美大使

2018年01月01日10:20  来源：海外网
 

巴勒斯坦儿童举行抗议活动。资料图。

　　海外网1月1日电 据BBC消息，当地时间12月31日，巴勒斯坦宣布将召回巴驻美大使，以就此前美国承认耶路撒冷为以色列首都的相关举动进行“磋商”(consultations)。这一消息宣布后，加沙地带爆发了抗议和冲突。

　　巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯表示，由于特朗普承认耶路撒冷为以色列首都，他将不会接受任何由美国提出的和平计划。

　　此前，联合国大会12月21日以128票对9票的结果通过决议，认定任何宣称改变耶路撒冷地位的决定和行动无效。与安理会决议相比，联大决议没有法律拘束力，但同样有政治和舆论影响力。

　　据海外网此前的报道，当地时间12月6日，美国总统唐纳德 特朗普在白宫讲话中宣布，美国承认耶路撒冷为以色列首都，并将把美驻特拉维夫大使馆搬迁至耶路撒冷。当天，特朗普在白宫外交接待室说:“我已经确定，现在是正式承认耶路撒冷为以色列首都的时候了。”他还表示，“我认为这(美国承认耶路撒冷为以色列首都)早就应该了。前几任美国总统都说过他们试图为此做些什么，但他们没有这样做。”

　　特朗普在讲话中称，“耶路撒冷不仅是世界三个伟大宗教的心脏，也是世界上最成功的一个民主体制(指以色列)的心脏。过去的七十年里，以色列人民建造了一个伟大的国家。在那里，犹太人、穆斯林、基督徒以及所有有信仰的民众都能自由地生活。”(编译/刘亚伟)　　　　　　　　　　　　

(责编：朱欣(实习生)、常红)
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