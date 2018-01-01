非洲球星总统承诺：腐败者将没有容身之地！

利比里亚当选总统乔治·维阿３０日首次借助媒体宣示承诺：打击腐败、改善民众生活。

这名两天前确认当选总统者，曾经是一名“世界足球先生”；与他同样兴奋者，是他效力过的球队和球场好友。

【谈使命】

利比里亚全国选举委员会２８日宣布计票结果，即民主变革大会候选人维阿赢得总统选举第二轮投票。

当天，维阿没有发表讲话，只是走上民主变革大会总部阳台，向人们致意，落下眼泪……同一天，现任总统艾伦·约翰逊·瑟利夫承认自己的政府在振兴经济、打击腐败和化解仇恨等方面遇到“挑战”。

３０日，在民主变革大会总部一间小会议室里，维阿与媒体记者见面：“两天前，全世界看到我落泪，我不是为胜选哭，我是为那么多艰难求变、失去生命的人哭……我在此向大家宣布，改善所有利比里亚人的生活，是我们的非凡使命。”

他保证，腐败者在他的政府里没有容身之地。

就职宣誓仪式定于２０１８年１月２２日举行。维阿说，他将尽快组阁，努力扩大经济收入来源。他向外国投资者喊话：“我要告诉投资者，利比里亚是一个对外开放的国家。”

【收祝贺】

联合国秘书长安东尼·古特雷斯祝贺维阿当选，赞赏利比里亚民众在和平环境下选出新总统。

与国际政坛相比，更兴奋的一个群体是足球圈。

维阿上世纪９０年代初成名于法国巴黎圣日耳曼队，后转投意大利ＡＣ米兰队，效力过英国切尔西和曼城等球队。他两度获得非洲“足球先生”头衔，１９９５年当选欧洲足球先生和国际足联评出的世界足球先生，是首名获得这两项桂冠的非洲足球运动员。

巴黎圣日耳曼队借社交媒体发出感言：“世界足坛传奇进入他辉煌事业的新篇章！”ＡＣ米兰队同样在社交媒体上道贺。

科特迪瓦足球名将、曾效力切尔西队的迪·德罗巴在“推特”上写道：“恭喜你，乔治先生。”“乔治先生”是利比里亚人对维阿的尊称。另一名科特迪瓦籍球员、曼城队中场队员雅·图雷和正在中国踢球的喀麦隆球员斯特凡·姆比亚为昔日同行叫好。

【吁建设】

维阿３０日呼吁利比里亚侨民回乡，参与国家建设。

当天，他原本打算向支持者讲话。由于现场喧闹、气氛过于热烈，为防场面失控，这一计划被取消。

利比里亚年轻一代对维阿抱有期望，但利比里亚是全球最贫困国家之一，改善该国现状并非易事。

利比里亚人口近５００万，２００３年告别历时十多年、致死２５万人的内战，２０１４年至２０１６年经历埃博拉病毒疫情，大约５０００名利比里亚人因此丧命。

战后十多年建设，让首都蒙罗维亚有了自来水系统，但城内仅部分地区有少量电力供应。（郭倩）（新华社专特稿）

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