享美食，算运势，扔旧物：各国迎新方式大不同

2017年已经过去，2018年翻开了崭新的一页。作为全世界传统节日之一，元旦这天的故事数不胜数。尽管世界各地都有自己的习俗，但全世界人民对这一天所寄托的辞旧迎新的期盼却是相同的。

当然，璀璨的烟花表演绝不是打开新年的唯一方式。下面小编就带大家领略下各国有趣的新年习俗。

【来年运势靠天意？ 我的未来我做主】

在家里请客，去饭店改善伙食，参加舞会或者音乐会，种种这些芬兰人在新年夜都会做，但他们还有一个习俗不得不提及：算命。

芬兰的新年传统之一就是将锡制微型马蹄铁在锅里熔化，并倒入冷水中。当锡遇水冷却后立即重新凝固，由此产生的随机形状则被芬兰人作为预测下一年健康、财富或幸福的依据。

但也有人吐槽称，貌似每次算命的结果都是正面的，不管最后成型的金属是什么形状，芬兰人总能找到积极意义。

【12个月 12个愿望 12颗葡萄】

在新年钟声即将敲响的那一刻，你可能打算和周围人来个温暖的熊抱，也可能计划与伴侣贡献新年第一吻，甚至可能已经熟睡。但是，在有些国家，人们会在新年夜吃上12颗葡萄。

这个习俗起源于西班牙，并流传至菲律宾和拉丁美洲。根据传统，这12颗葡萄代表着新年的12个月，你还可以为每个月(每个葡萄)种下祝福。

但是吃葡萄的时候需要小心，如果吃到的是酸葡萄，那也就意味着对应的月份将会有坏事发生。你想好把酸葡萄留给哪个月了吗？

【告别糟心 旧的不去新的不来】

你的家里有没有一直以来看不顺眼，早就想扔却不知为何一直未扔的东西呢？如果有的话，南非的传统给了你一次任性的机会。

可以说南非人迎新年的方式有一些极端，而且还有点“贵”。他们在新年这天会把用旧的家庭用品扔出去，因为他们相信把消极负面的东西赶出去之后，新的一年将会是喜事连连。

此外，如果你觉得扔东西还不够的话，厄瓜多尔人还会焚烧真人大小的布娃娃。在他们眼中，这个布娃娃代表着过去的一年，而在焚烧“旧年”的过程中，自己会得到净化。

【小面包加牛肚汤 告别宿醉不适】

俗话说：民以食为天，庆祝新年怎能少了美食？

墨西哥玉米面包几乎在墨西哥的每一个特殊场合都深受当地人的喜爱。制作过程如下：首先，在玉米面团里塞满肉、奶酪等食物，然后用香蕉叶或玉米皮包裹起来，大功告成。

在墨西哥，家庭主妇们经常聚集在一起制作数百个小面包，并在制成后向朋友、家人和邻居分发。如果将这些小面包再配以用牛肚和玉米制成的牛肚汤，对于新年夜的宿醉者将会是“灵丹妙药”。

【天上掉的不只水晶球 还有吉他土豆】

自1904年起，每年纽约曼哈顿时报广场都会庆祝新年，并在1907年开始又增加了水晶球新年倒计时活动，自举办以来每年都吸引了逾百万的民众观看。这次跨年使用的水晶球由2688片水晶组成，球上有3万多块照明灯，能够变换1600万种色彩图案，点亮纽约夜空。

然而，“降落体”庆新年的“姿势”可不仅仅是纽约的套路，在美国其他地区也似曾相识，只不过所用之物是五花八门。

田纳西州的孟菲斯居民在新年夜会从天空中迎来一把约3米长的吉他；在宾夕法尼亚州的伯利恒，当地居民将和棉花糖制造商制作的巨型软糖小鸡一起共度新年；而在乔治亚州亚特兰大和艾达荷州博伊西，将分别有一个大桃子和一个大土豆从天而降向民众传达新年祝福：新年快乐！(齐君)

(责编：朱欣(实习生)、常红)