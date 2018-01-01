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防范性侵出新招 柏林跨年夜庆典设“女性专区”

2018年01月01日10:12  来源：新华网
 

眼下，德国首都柏林正在积极筹备跨年夜庆祝活动。为确保女性安全，组织者此次专门划设一个“女性专区”。

据组织人员阿尼娅·玛克丝介绍，尽管柏林历年来的跨年夜庆祝活动基本平安无事，但是两年前科隆、汉堡等多座城市发生过大规模性侵女性的事件，令人们不得不提高警惕。

２０１５年１２月３１日晚，大约１０００名男子在科隆火车站站前广场上醉酒寻衅，其中一些人对女性实施围堵、性侵和抢劫。事件发生３个月后，警方累计接到１１００多起报案，其中４８０多起与性侵有关。在汉堡、斯图加特等地也发生类似案件。

调查显示，科隆大规模性侵事件的嫌疑人大多有难民或非法移民背景。不少人在批评政府移民政策的同时，认为警方应对事件不力，促使当局出台一系列措施防范类似事件。

玛克丝告诉英国《卫报》记者，今年柏林跨年夜庆祝活动将在勃兰登堡门举行，这场露天活动将有乐队演出、烟火助兴，成千上万民众狂欢至天明。现场设有“女性专区”，配备心理咨询人员，欢迎女性朋友前往。

按照玛克丝的说法，“这是应警方要求所设，今年在慕尼黑啤酒节尝试过这一做法，效果不赖！”（杨舒怡）【新华社微特稿】

(责编：朱欣(实习生)、常红)
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